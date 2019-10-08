「切心」看韓國瑜樓起樓塌？週刊爆王金平最後一擊

2019-10-08 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平昨晚在宜蘭舉行首站「國政座談會」，被解讀是為參選總統鋪路，究竟會不會參選到底？王金平說，「從頭到尾都說參選到底，沒有說我不參選！」週刊報導，自高雄市長韓國瑜獲國民黨提名後，聲勢不斷下滑，王金平見證了韓國瑜的樓起樓塌，也積極爭取親民黨提名的最後機會。

近日傳出王金平有意尋求親民黨支持，獲得總統大選提名的「門票」，王金平昨天回應，「自然就是美，讓它自然去發展。」

《鏡週刊》報導，王金平現仍積極走訪各地，提出國政白皮書，盼獲得各縣市首長支持，也和橘營密切接觸，國慶日之後可望安排「宋王會」，不過親民黨內對於跟是否王合作還有雜音，王要拿到參選總統門票恐不容易。

報導指出，親王人士透露，王金平有鴻海創辦人郭台銘的支持，廣達董事長林百里也曾承諾支持郭王聯盟，王的基層組織系統也未倒向韓國瑜，若王跟跟橘營合作，對親民黨來說也是個機會。但據知情人士透露，中間人士曾做討論「宋王配」或「王宋配」，橘營內部意見分歧，王想取得親民黨門票一事還過不了關。

報導也提到，王金平連算錯3步棋，近王人士說，王會走到這一步並非預料中，都要從去年「韓流」開始，當時王傾力助韓國瑜選高雄市長，成功打造韓流，韓當選後，王見綠營票倉也能捲起韓流，更加堅定意志參選總統，也盼能獲韓支持，但沒想到韓流持續，並力拱韓選總統，對王船過水無痕，最後更與王競爭，這些都讓王冷暖在心頭。

王投入國民黨總統初選後，制度卻一變再變，王退出並意外與郭台銘合作，但郭在登記前一刻棄選，讓王如今只剩與親民黨合作的方案。

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