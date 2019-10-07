農地工廠第2波拆除名單遲未公布 農委會：經濟部主責

2019-10-07 10:54

〔記者吳欣恬／台北報導〕10月3日台中大雅的農地違章工廠大火，兩名消防員不幸罹難。外界質疑農委會保護農地不力，第2波拆除名單遲未公布。農委會主委陳吉仲表示，工廠輔導法主責單位為經濟部，農委會絕對全力配合。

立法院經濟委員會今（7）日審查農委會預算，陳吉仲接受立委質詢。立委徐永明質疑，2017年公布第1波農地違規工廠拆除名單後，第2波遲遲未見，徐永明痛批，農委會「是忘記了？還是害怕想起來？」，2017年底說要公布，後來又說年後，最後又說2018年4月公布，至今都沒有看到。

徐永明質疑，農委會針對農地工廠有想要解決嗎？有名單才有壓力，農委會的角色究竟為何？拆除名單不願意公布，又說是地方自治事項，「顯然是在卸責」。他說，農委會有工具，可以不核定地方的補助款，中央必須有態度，確認違規工廠並提供名單和清冊，這是農委會的責任，不公布名單會讓外界質疑是否是因為總統大選在即所以不公布拆除名單？徐永明也批評農委會不斷說2016年520後的農地違規工廠會拆除，是在講空話。

農委會主委陳吉仲強調，農委會保護農地決心不變。2017年9月公布全國6.7萬公頃的農地上面有工廠、農舍、餐廳、廟宇等建物，攤開給社會大眾檢驗。第1波公布17家農地違規工廠，扣掉1間農舍，16家都已完成拆除。

陳吉仲說，修正後的工廠管理輔導法的重點，2016年520後新增的農地違規工廠都要由地方政府拆除，地方政府不拆除，則由中央主管機關經濟部進行斷水斷電，農委會則全力配合經濟部執行。另外，農地上高污染工廠都要搬走遷離，高污染依環保署的規範定義定義。至於1.4萬公頃的農地違規工廠，10年內如果未能符合消防、環保等要求，將比照新增的拆除，農委會依此進行，才是真正保護農地。

陳吉仲說，工輔法主責單位是經濟部，農委會樂意提供違規工廠的清單，清單會依內政部固定期間拍攝變異點而做滾動調整，同步做資料研判。

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