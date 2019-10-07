柯P為何矛頭對向陳菊 他分析：失去「台灣政壇第一人」寶座

2019-10-07 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日不斷將砲火針對總統府秘書長陳菊，批她「民主罪人」、「不是上半生坐過牢、下半生就可以為非作歹」，對此，上報總主筆陳嘉宏撰文分析，是因柯文哲在意民進黨高雄失守、讓韓國瑜崛起，讓他失去「台灣政壇第一人」的寶座。

據《上報》報導，陳嘉宏認為，柯文哲猛轟陳菊的作法，在政治圈裡相當罕見。他說，一個身兼黨魁的首都市長，將焦點鎖定在一個沒有要選舉的總統府幕僚長，不但罵贏了不會得分，罵輸了還會切割所剩不多的綠營支持者、顯得自己度量狹小，他直言，柯文哲會如此，除了「洩憤」以外，幾乎難做他解。

陳嘉宏分析，柯文哲從小到大都是第一名，第一名的性格讓他無法接受短暫的失敗；他認為，柯文哲念茲在茲「高雄輸成這樣」，不是關心行政院副院長陳其邁的輸贏，而是在意民進黨高雄失守，讓韓國瑜崛起，讓他失去「台灣政壇第一人」的寶座。

陳嘉宏表示，柯文哲不滿總統蔡英文當時控制不了內部雜音，自提台北市長人選，加上，柯文哲把民進黨自提人選視為「新潮流加上陳菊的陰謀」；因韓國瑜原是台北市政府旗下一個農產公司的總經理，柯文哲原打算用以箝制民進黨勢力，不料，民進黨在高雄竟失守，讓他落得選後進退維谷的窘境，這才是他對陳菊怨懟如此之深的原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法