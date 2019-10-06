柯P轟陳菊「民主罪人」 顏擇雅：讓我想起「中共壞習慣」

2019-10-06 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前轟總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「不是上半生坐牢，下半生就能為非作歹」。對此，作家顏擇雅表示，此事讓她想起「中共一大壞習慣」，就是無法講理時，就給人扣一些大帽子。

顏擇雅5日在臉書PO文表示，記不記得中共曾罵前總統李登輝「民族罪人」？只是李登輝去康乃爾演講而已。還有罵香港末代總督彭定康是「千古罪人」？只因為彭定康擴張香港小市民的投票權；還有六四後罵中國學者嚴家其等人是「跳樑小丑」，像不像？顏擇雅表示，這種罵法就是潑婦罵街，瘋狗咬人。李登輝與彭定康能咬回去嗎？「我不認為陳菊有什麼好回應的」。

顏擇雅說，柯文哲講陳菊是民主罪人，理由只有1124大選，民進黨選輸高雄市長，讓韓流竄起而已。她質疑，這樣的話，前台北市長郝龍斌不也是一樣？「都怪他，台北市民如今才必須忍耐柯文哲」；而這樣的邏輯，前總統陳水扁、馬英九、李登輝也通通都一樣。

顏擇雅指出，同樣邏輯，美國前總統歐巴馬也是民主罪人，因為2016民主黨也輸了大選，造成川普入主白宮。還有之前的小布希、柯林頓、老布希、卡特，「太多了，只要卸任後政黨輪替的全是民主罪人」。

顏擇雅最後指出，若按照柯文哲的邏輯，「只要2022，繼任柯文哲當台北市長的不是 TMD（台灣民眾黨），我們也可說柯文哲是民主罪人」。

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