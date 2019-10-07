台中火警犧牲二消防弟兄 徐國勇：充分調查作前車之鑑

2019-10-07 10:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台中大雅區一家紙容器工廠在3日凌晨發生火警，造成2名消防員不幸殉職。對此，內政部長徐國勇今日到立法院內政委員會業務報告、備詢，無黨籍立委趙正宇詢問，為何這次現場指揮官會要求消防員進到無人火場？徐國勇表示，救災SOP（標準作業程序）的救災風險強調「安全第一」，他會要求指揮官說明調查情形，盼作為前車之鑑。

徐國勇表示，根據消防作業規定，消防人員因就搶救目的和救災風險進行衡量，沒有人在火場內基本上不要進去。第二，內政部等單位要做相關檢討，但他要特別強調，他並非懲罰現在指揮官，畢竟火場瞬息萬變，需要做判斷，但不要讓此事再度發生。

趙正宇詢問，如果火場內沒人，消防人員為何要進去？徐國勇表示，會再跟消防署精進研究，現有救災SOP（標準作業程序）的救災風險強調「安全第一」，很多消防員也支持，他會要求指揮官說明調查情形，盼作為前車之鑑。

民進黨立委劉世芳稍早則擺放消防人員個裝並詢問，現今消防員15642人，但包括空氣呼吸器、救命器、手電筒、衣帽鞋，但除衣帽鞋外其他都少於此數字？徐國勇表示，由於部分消防員為內勤人員，因此扣掉內勤應該足夠。

劉世芳也問，有媒體披露，有消防員個裝使用年限是3年，卻8年沒換導致棉絮外露，消防署是否曾經清查？徐國勇說，此事應該是發生在南投，地方政府應可更換，另外明年至民國112年，將有另外4年的個裝精進預算。

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