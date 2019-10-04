徐國勇稱「沒人受困不進火場」引爭議 消防署急發聲明滅火

2019-10-04 19:03

〔記者陳薏云／台北報導〕內政部長徐國勇今上午受訪，發言「沒人陷入火場時，消防員不必進入火場」引起爭議，消防署跳出來滅火表示，部長徐國勇發言一再強調救災應以消防人員安全為先，實務上遇到的狀況也應以現場指揮官專業判斷為準，外界不應誤解、扭曲。

徐國勇認為，現有的「消防機關火場指揮及搶救作業要點」中，即明訂「現場各級搶救人員應於救災安全之前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當之搶救作為」，要求以救災人員安全為優先。

徐國勇認為，當火場確認沒有人的時候，基本上不要派人進去，而若要派人進去，一定要有相關理由。因此，這是火場調查裡面要注意、要著重的點。「以消防人員之安全為優先考慮，是部長一貫立場，只有消防人員安全才有執行救災的能量。」

消防署強調，火災搶救具有高度危險性及不確定性，消防人員應秉持敬畏火場之精神，戒慎恐懼，審慎為之，衡酌所冒風險之大小，及搶救任務之重要性，審慎決定搶救策略與戰術，沒有必要冒險進入火場時，就不要冒險進入。「這才是部長發言的本意。」

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