台中大雅工廠大火 疑電氣因素釀災

2019-10-05 13:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大雅區違章工廠大火造成兩名消防員殉職，消防局這兩天密集請廠商配合切割C型鋼樑及清理大量殘餘物後，由火調科進行採證，將待整個區域清理復原後，將證物送消防署鑑析釐清；據了解，初步排除人為因素，不排除疑因電氣因素釀災。

這起火警造成台中市消防局特搜大隊西屯分隊員謝志雄、張哲嘉不幸在火場罹難，引起社會震驚，外界更急欲了解起火原因，消防局這兩天密集進入火場採證、勘查，儘管火場內大部分物品已經燒燬，火調科人員仍不放過任何蛛絲馬跡，逐步清理火場，但對於勘查進度未做說明。

消防局今天說，經調閱監視器畫面、關係人訪談筆錄、分隊到場觀察及現場燃燒現象，目前清理大雅區中和六路92-7號東北側區域附近，因建築物有塌陷現象，昨日請廠商配合切割C型鋼樑及清理大量殘餘物，須待整個區域清理復原後，將會採集證物送內政部消防署鑑析，俟證物報告完成後，將盡快（依限為1個月內）移送轄區警察機關。

一名資深消防員表示，一般的違章鐵皮工廠對於配電方式較為草率，容易受到外力導致漏電，此次起火的鐵皮工廠周邊稻田圍繞，因空曠風勢較大且老鼠多，電線長期受到強風吹襲拉扯，或遭老鼠咬破就可能導致漏電，加上廠內堆放紙器、南北貨等易燃物，才會引發不可收拾的火勢。

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