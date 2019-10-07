柯酸兩岸關係30年來最爛 吳釗燮回應了

2019-10-07 09:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對外交部長吳釗燮稱「台美關係是40年來最好」，台北市長柯文哲今卻酸「台美關係目前很好沒人否認，但台灣跟大陸關係是目前30年來最爛」，對此，吳釗燮今列席立院國防外交委員會前受訪表示，他不認為是這種狀況，但他不處理兩岸關係，他只處理外交。

吳釗燮指台北關係是40年來最好，他今天受訪說，從各層面來看，台美關係是好幾十年來最好的狀況，人民會看台美間資深官員接觸的程度及頻率，如今天「太平洋對話」就有美副國務卿來做開幕儀式，雙方資深官員交換頻率非常高；國防軍售層面也是幾十年來最好狀況，如我們已經買到坦克、F16V的戰機，這是過去十幾年來很難想像美國可以承諾出售給台灣的項目；在總統過境安排方面，上次總統過境美國，美國對我們接待的規格很高，打破過去很多項慣例。

此外，台美今於台北共同召開首屆「太平洋對話」會議，美方代表將由國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅出席。吳釗燮受訪說，我們和美國間曾就太平洋議題有不同形式的意見交換，雙方也認為，要有一個有機制性的對話存在，因此今天召開太平洋島國對話，由雙方高層官員共同開幕。接下來，也會就太平洋的情勢、以及如何強化彼此間合作進行對話。

吳釗燮說，除了台美有資深官員出席，另外還有其他理念相近國家也會出席，希望促進台灣與島國間關係、促進台灣與美國間就太平洋議題的關係，及其他理念相近國家在太平洋議題合作的關係。

至於是否會向美副助卿就中國勢力不斷打壓台灣議題做意見交換，吳釗燮說，他想，他們會另外有機會相互交換意見，有關中國打壓這件事，他們不斷在做意見交換，不只在台北、在華府也有意見交換。

吳釗燮說，最近大家所看到吉里巴斯和索羅門群島被中國奪走，美方反應非常強烈，是促進美方認為太平洋島國的對話必須趕快進行、且開幕式要公開進行的原因。

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