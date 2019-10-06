評韓國瑜請假赴美 柱柱姐：上次我拒絕去，就受傷害了！

2019-10-06 14:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市第六選區國民黨立委參選人洪秀柱，今天上午參加南市退伍軍人協會會員大會受訪時對於黨總統參選人韓國瑜在高雄市政總質詢請假赴美拉海外票1事指出，韓國瑜最好能把代理市政人選說清楚，評估赴美若對選情有加分，就該去；不像她上次被黨提名選總統時，因拒絕去美國，就受到傷害了！

洪秀柱認為，韓國瑜面臨高雄市政總質詢、是否請假赴美國的問題，這確是個困難決定，如赴美爭取海外選票是重要、有加分的，權衡輕重下，韓得要去。但對高雄市政處理，韓可以有更好的想法，如找到合適的市政代理人，對外說明清楚，不致再讓對手有「黑」韓忽視市政工作的抹黑空間。

洪話鋒一轉說，像她自己在上一次被黨提名選總統時，有人要她去美國，她考量後決定不赴美，是自己的決定，事實上美國是有一定影響力的，這不便明說、大家心知肚明，因為那次她拒絕赴美，後來證明自己受到影響、也受到傷害。

有關台北市長柯文哲評論香港抗爭局勢若持續，明年台灣大選結果可以說底定。對此，洪秀柱強調，不必太早評論，香港的動亂確讓台灣必須警惕，但如香港的抗爭動盪，讓他人在台灣撿到槍、砲，也製造台灣動亂，這樣是不負責任的作法。

洪秀柱期待韓國瑜在去年選舉捲起的千堆雪韓流外溢效應，在明年大選也能有類似效益，她已預定於11月2日上午9點半在南市東區中華東路舉行競選總部成立大會，這行程會告知韓國瑜方面，屆時看韓總有沒有時間出席，如韓能出席，就能看到「韓、柱同框」合體造勢！

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