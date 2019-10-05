香港禁蒙面顯示北京獨裁 卓榮泰：堅決反對一國兩制

2019-10-05 21:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2020立委選舉台北市第7選區（信義、南松山），民進黨徵召北市議員許淑華挑戰國民現任立委費鴻泰；民進黨主席卓榮泰今晚首次為許淑華站台，香港政府發布實施「禁蒙面法」，卓榮泰憂心表示，中共手段越來越嚴格、香港人民對抗越來越高，顯露北京政府是極專制權獨裁的政府，台灣人民怎麼會產生好感，民進黨堅決反對也不贊成一國兩制，也期盼香港事件早日和平解決。

許淑華今晚7點在台北市議會一樓交誼廳舉辦「承擔世代使命台灣要贏」座談會，與許同選區黨籍議員張茂楠、許家蓓到場力挺，被勸說退選的台聯黨文宣部主任潘厚勳也現身，展現兩黨團結，現場湧入大批支持者，連聲高喊「蔡英文凍蒜、許淑華凍蒜」，場面熱絡，氣勢也十分高昂。

卓榮泰在場受訪時表示，松山信義區對他跟許淑華都是熟悉的選區，該區也是列為翻轉北市選情的關鍵選區，他全力協助，一起聯手翻轉；他也提到，目前總統蔡英文各項民調呈現穩定的趨勢，到各地受到國人歡迎，對任何選區都起非常大的作用，在所有提名七十三個選區都有感受到這樣熱度。

卓榮泰說，現在防守線非常堅強、進攻面全面展開，蔡總統恰巧扮演這樣推一把力的增加功能，因此蔡總統將在國政時間之外，盡速安排到包括松信區等各選區輔選，讓候選人多一份助力。

結束受訪後，卓榮泰在許的陪同下步入會場，受到支持者熱烈歡呼。卓榮泰致詞趁機嘲諷對手費鴻泰，他說許淑華愛護動物、關懷長者，未來立院靠這股溫柔力量對抗兇惡的聲音，不要每次質詢都大聲、看到官員就抓狂，向在場支持者請託幫忙顧好選情穩定的北區，讓他有時間去拚選情較困難的南區，台北是可以翻轉的。

卓榮泰話鋒一轉提到，香港情勢令人擔心，不知中國會提出什麼手段，這兩天實施禁蒙面法，遊行能否蒙面在民主法治社會是不行的，犯罪就違法，但在沒有民主法治的地方，作什麼都會被抓，人民只能自力救濟，政府要保護人民、保護法制，「但他們（指中國）做不到，手段越來越嚴格。」

卓榮泰說，黑人博士馬丁路德曾說，任何不公義都會影響到其他地方的公義，台灣也會受到影響、動盪不安，北京政府告訴全球他們就是極權專制獨裁的政府，台灣人民怎麼會產生好感，民進黨反對也不贊成一國兩制，他呼籲，大家要關心香港，若不關心，以後更沒有人會關心，讓統治者為所欲為。

最後卓榮泰強調，這次選舉很重要，蔡總統近半年認真跑基層、對人民展現溫柔，人民也感受到改變，但不要樂觀放鬆，認為已經贏了，因為對手還有千千萬萬步、還在想東想西，呼籲支持者要堅持到投票最後一刻，北市可以翻轉，他對全台選情也有信心。

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