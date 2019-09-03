民進黨明年立委選舉難打？美女議員點出原因...

2019-09-03 10:03

〔記者楊心慧／台北報導〕受民進黨徵召提名台北市第七選區（信義、南松山）的台北市議員許淑華、準備參選連江縣立委的民進黨發言人李問接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》訪問，面對明年大選民進黨大環境不樂觀，立委席次恐怕會減少，許淑華坦言，4年來民眾還是會認為很多政策法案沒推動，她認為是對外論述沒講清楚，沒把困境讓大家知道，才會造成誤會。

對於北市長柯文哲常攻擊新潮流，許淑華表示，她認為柯不是討厭新潮流，只是在消費新潮流，柯知道部分綠營支持者不喜歡新潮流，因此認為若罵新潮流就會獲部分選民認同。許淑華說，她後來和很多柯粉有互動，有些柯粉後來也了解議員要負起監督市政的責任。

由於柯可能會派人選台北市第七選區，許淑華強調，柯派誰來選都會平心面對，她過去勤跑基層、做選民服務，柯派人來應是為了政黨支持票、衝不分區立委席次，但選立委是專業。許淑華表示，她不會對對手進行人身攻擊，會去凸顯自己的專業，並把政策和政見讓大家知道。

針對明年大選民進黨席次恐怕減少？許淑華坦言，會有這樣的危機感，這4年民眾似乎對立委在立法院表現有質疑，認為席次已過半，但為何很多政策、法案還是沒推動，她認為政策推動上，對外論述沒好好講清楚，也沒有把遇到的困境，讓大家知道，才會造成大家的誤會。

至於如何振興馬祖觀光，李問表示，他會著重於馬祖的國際宣傳上，過去經濟部有邀請泰國部落客幫忙宣傳，果然有增加觀光客，另外，馬祖交通也很重要，當地交通乘載量是問題，會參考各國不同案例，接下來將會提出具體政見。

周玉蔻詢問，為何之前要沒出息的和柯提出合作？許淑華解釋，之前柯說民眾黨創黨精神是團結，剛好當時反送中議題受關注，她認為若柯覺得台灣價值是對台灣好、也認同享有主權、自由是很好的價值，柯應該要和民進黨合作，面對外來政權，泛綠應該要整合，這是她當時提的本意，但柯後來過度自我膨脹。

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