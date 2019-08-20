立委選舉 民進黨徵召提名高嘉瑜、許淑華

2019-08-20 22:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會明繼續進行區域立委徵召提名，預計通過台北市第四選區提名台北市議員高嘉瑜、台北市第七選區提名台北市議員許淑華；南投第二選區提名水里鄉長陳癸佑；苗栗縣第一選區提名苗栗縣議員羅貴星、花蓮縣提名現任立委蕭美琴。

在台北市部分，提名策略小組鎖定吳乃仁侄子吳怡農參選第三選區（中山、松山），對決現任國民黨立委蔣萬安。此外，包括第六選區（大安區）、第八選區（文山區、中正區），提名小組也鎖定新人參戰，包括前行政院永續發展委員會委員陳治維參選大安區，律師謝佩芬參選文山中正區。

提名策略小組今上午開會時，有成員對於提名吳怡農之外，再提名兩名新人參選有疑慮，建議評估由現任黨籍議員出戰，例如台北市議員簡舒培、台北市議員王閔生等都可列入考量。不過，提名策略小組昨晚再進行協調後，仍確定此二個選區由新人出戰的方向。提名策略小組明早將開會做最後確認，台北市區域立委徵召提名，可望在明天中執會全部完成。

中執會明提名名單中，台北市第七選區還有時代力量提名的律師陳雨凡參選，對於兩黨未來是否可能有協調空間，黨內人士說，民進黨的提名會按照自己的腳步走，等時力自己穩定，隨時都可以談，不預設任何立場，包括對於許淑華及陳雨凡也是同樣的態度。

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