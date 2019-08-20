事有蹊蹺？AIT處長合照背對韓國瑜 網友歪樓：有味道？

2019-08-20 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑今（20日）到高雄港參訪，除了登上軍艦，也與高雄市長韓國瑜會面。然而酈英傑與韓國瑜的合照上網之後，卻引來眾多網友發現，站在中間的酈英傑雖面帶微笑、風度優雅，但站姿卻是側身背對著韓國瑜，也讓眾多網友紛紛揣測如此「肢體語言」所透露的訊息，有人說「好厲害的表態」，甚至臆測「處長好像是轉身、憋氣（到底聞到什麼味道？）」，還有網友說「處長側身應該是避開酒臭味，沒其他意涵啦，呵呵」。

酈英傑在這則貼文中說，很高興能利用到高雄海軍基地參訪的機會，與韓國瑜市長會面。然而，不少網友眼尖發現貼文中，酈英傑與韓國瑜的合照「事有蹊蹺」，表示「這張照片最有意思的是處長是背對韓，肢體語言說明了一切，哈哈哈」。

網友也紛紛對此表示，「從站姿（側著身）就知道高高的那位（指酈英傑）不想跟含總（韓總）交朋友」、「第一次看到三個人拍照，中間那位轉向另一側的，真的很明顯」、「美國處長的身體語言好明顯」、「這張肢體語言真的蠻不自然的...怎麼看都是右邊藍襯衫（正式場合不穿西裝實在很沒禮貌）自己貼過來的」。

還有網友指出，通常這種場合應該是作為地主的市長站在中間，「只有3人，也是市長站中間...這照片真的很妙」、「感覺（韓國瑜）硬貼過來照」、「只有我個人覺得市長像是硬湊進去的嗎？？？」，還有網友揶揄，不知道韓國瑜，「有沒有向處長打小報告說國家機器監視他」？

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