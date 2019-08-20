韓民調狂掉該怎麼辦？挺韓學者出「這招」 網友看傻了眼

2019-08-20 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日爭議頻傳，多家民調皆顯示他不敵總統蔡英文，陣前換將傳聞不斷。對此，挺韓的文化大學新聞系主任胡幼偉說，只要韓粉再度集體顧電話7天，「你看韓的民調數字會不會又飆上來？聲勢會不會更強？」但網友看了傻眼，直呼「只會做表面功夫有啥用啊？」

胡幼偉19日在臉書發文說，「民調戰」確實是敵對陣營用來瓦解韓國瑜勢頭的主要武器，至於那些民調究竟可不可信，是另外一個問題，「重點是，只要一直有人接力賽式地公佈對韓不利的民調數字，就會影響中間選民支持韓的意願。這才是比較嚴重的問題」。

他還出招，「不相信的話，如果韓粉約好，從下週一開始，再度集體顧電話7天，你看韓的民調數字會不會又飆上來？聲勢會不會更強？」

對此，有網友在PTT發文指出，「挺韓名嘴幹嘛一直叫韓粉顧電話？」直呼「什麼事都要顧電話，那乾脆111那天也叫韓粉顧電話好了，挺韓名嘴一直叫韓粉顧電話幹嘛啊？顧了韓國瑜就不會中午才上班嗎？顧了高雄就突然起飛嗎？只會做表面功夫有啥用啊？」

也有人說，「韓粉到底有沒有搞清楚狀況，韓國瑜民調崩盤你在那邊守電話有用嗎？這只是證明目前所有的民調韓粉過度表態的瑕疵，而韓國瑜民調實際比這些都低得多，就是已經崩盤了。」

該網友酸說，「當韓粉真累，之後還要週週造勢，平日還要在家守電話，真是悲哀。」

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