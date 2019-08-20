韓國瑜糗蹭AIT官員？ 他拿鄭文燦對比狠酸：好丟臉

2019-08-20 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑今（20日）訪問高雄，下午拜會高雄市政府，會後AIT在臉書粉專PO出酈英傑、韓國瑜及AIT高雄分處處長歐雨修的合照，照片引發網友熱議。就有高雄網友拿桃園市長鄭文燦與美國官員的合照做對比，感嘆韓國瑜像是硬湊上來合照的，直呼覺得好丟臉！

酈英傑今下午拜會高雄市政府，並與韓國瑜會面，而AIT在臉書也PO出酈英傑、韓國瑜和歐雨修3人的合照，引來網友熱議，有人笑說「這張照片最有意思的是處長背對韓，肢體語言說明了一切」、「以官方或正常來說，這種3人合照的情況，應該是市長站中間」。

對此，臉書粉專「只是堵藍」就PO出鄭文燦7月赴美與官員合影的照片來做對比，可見鄭文燦就站在2名官員的正中間，反觀韓國瑜就像是「硬擠」在酈英傑旁邊搶著合照。粉專對此感嘆「今天美國官員根本不給韓導面子，小編身為高雄人真的覺得好丟臉唷」。

網友也在下方留言嘲諷，「韓粉...現在連美國都用國家機器，打壓我們韓市長...」、「美國也卡韓啦」、「我以為他是key上去的」、「只能說正常三人合照中間那個不可能會朝這個方向」。

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