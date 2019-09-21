民進黨北市立委搶攻5至6席 卓榮泰：大有可為

2019-09-21 19:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今天接受電視專訪談及，台北市立委目標訂在5席到6席，民進黨在北市現有2席，加上林昶佐1席，希望現任3位議員能搶下1席至2席，徵召人選若能搶下1席，全力衝刺下去大有可為。

卓榮泰指出，他有三個任務，一個是保護維繫本土政權，所以總統要連任。第二個是要維繫國會優勢，必須要有過半國會，第三才能推動進步價值，這三個是一體的。

卓榮泰分析，民進黨現在68席立委當中，有46位是競選連任，因為68席要扣掉18位不分區立委，所以選連任比例相當高，都集中在雲林以南。

現在南部要選連任的立委，大概都沒有什麼問題，人選也都沒有問題，只有幾個選區還在做更大努力。

至於中部以北選區，有很多是過去策略性合作的艱困選區，像台北市8個選區中，民進黨只有2席，另外1席是林昶佐，其他5席都不是，就嘗試在艱困選區中，找尋適當的人參選。

卓榮泰指出，以台北市提名來講，內湖、南港的高嘉瑜及松山、信義的許淑華，都是現任議員，文山區後來也提了現任議員阮昭雄，但是在中山、北松山這一區徵召了吳怡農，大安區則徵召謝佩芬。

「吳怡農跟謝佩芬個人條件非常好！」卓榮泰說，這幾位素人滿清新的，可以用漂亮來形容，吳怡農一直希望大家不要用外型評判兩人，「不要從外在，要看內在，不要看臉帥，要看見內在」。

卓榮泰強調，吳怡農內在確實有東西，學經歷不錯是耶魯大學經濟，「哈佛女孩」謝佩芬是台大法律、政治雙學位，且擁有哈佛法律、經濟雙學位，更有台灣、美國雙律師執照，這都是很好條件。

卓榮泰表示，像內湖、南港高嘉瑜這一區就很有意思，吳怡農去選中山區，現在變成了「明星選區」。謝佩芬用高學歷在大安區選，能開創出一些東西。阮昭雄是文山在地議員，穩扎穩打有機會衝起來，台北市是大有可為。

卓榮泰談及，這個部分一直延續到新北，一直延續到台中，新北市現在有3席，包含徵召最近很紅的「神奇麥克風」賴品妤，她沒有加入過時力，她這一生第一次入黨，這次代表民進黨守住這一席，她也很有信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法