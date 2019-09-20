柯文哲砲轟廢印花稅 許淑華反擊：柯市府卻調降房屋稅、地價稅

2019-09-20 23:02

〔記者楊心慧／台北報導〕行政院拍板廢除印花稅，各地方政府憂財政受衝擊，台北市長柯文哲日前更砲轟中央為拚選舉開支票。台北市議員許淑華質疑，柯文哲明年將調降「單一且自住」的房屋稅實質稅率，在研議中卻對外拋出調降「單一且自住」地價稅，柯此舉對北市府的財政稅收也是不小的影響，「為什麼柯文哲可以，中央不行？」

財政局長陳家蓁受訪表示，印花稅是台北市重要稅收之一，希望中央依照《財政紀律法》規定，事先籌妥經費並立法明定彌補資金的來源。

台北市財政局在中央拍板廢除印花稅時，發聲明表示強烈反對廢除印花稅法，並表示廢除後將對北市府財政造成嚴重衝擊，並痛批該政策是「中央請客，地方買單」的決策，甚至要中央需想辦法彌補台北市一年少掉40億元稅收來源。

台北市議會今進行財建委員會質詢，許淑華表示，柯市府明年將調降「單一且自住」的房屋稅實質稅率，稅率將從1%調降到0.6％，柯更拋出將研議調降「單一且自住」的地價稅，房屋稅及地價稅都是地方政府的重要稅收來源，她也質疑，北市府研議地價稅調降多少，內容是什麼？

陳家蓁在質詢時坦言地價稅調降仍在研議中，許淑華痛批，還在研議就對外拋出降價，難道不是政策買票？許淑華質疑北市府對大巨蛋營業收入回饋方案沒任何計畫，明明能夠向財團索取回饋，進而增加歲收卻不爭取，「市府不跟大財團要錢，卻跟市民得來不易的小確幸錙銖必較，實在誇張！」

財政局副局長游適銘補充說明，「單一且自住」房屋稅、地價稅是一戶，非照顧有錢人，但印花稅多為工商團體，對象不一樣，市府調降稅率也會規劃配套財源。

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