「超挺台」美參議員克魯茲 下週率團訪台賀國慶

2019-10-04 22:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天表示，美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）將訪台參與國慶活動。克魯茲長期挺台，參與多項友台法案連署，並公開支持國會邀請台灣總統蔡英文訪問華府。上個月斷交事件發生後，克魯茲也在第一時間發表挺台言論，籲美國加倍強化台灣安全以對抗中國。

國慶大典將至，許多外賓將訪台致賀。美國近期大動作挺台，除國務院亞太局副助卿孫曉雅近日將以APEC資深官員身分訪台，美國國會中的挺台要員之一、來自德州的參議員克魯茲（Ted Cruz），也將於下週國慶期間率團訪問台灣。

AIT不具名的發言人今天證實，克魯茲確實有訪台計畫，並將參加雙十慶典。該發言人同時指出，屆時AIT處長酈英傑也將帶領幾位AIT人員一起參加慶祝活動。

克魯茲長期友台，參議院的友台法案、草案他幾乎都參與連署，例如「台北法案」、「台灣保證法」、「台灣旅行法」與支持台灣參與國際民航組織大會及世衛組織大會法案等。

在今年習近平發表強硬對台談話後，以及9月中旬索羅門群島與台灣斷交之際，克魯茲都在第一時間發言挺台，批評中共有系統地使用軍事及經濟力量孤立美國的盟友台灣，呼籲美國必須採取作為，加倍強化台灣安全，確保中共無法得逞。

克魯茲也公開支持對台軍售F-16戰機，並強調將持續推動美國與台灣軍隊更深入、廣泛的軍事訓練。

克魯茲2017年時曾與過境休士頓的蔡總統會面，爾後更自爆「中國曾要求我不要見蔡總統，但我高興想見誰就見誰，中國無權指揮。」克魯茲也是公開支持蔡總統訪問華府的美國政要之一，並在今年2月為此致函眾議院議長裴洛西，敦促她邀請台灣總統蔡英文訪問華府，並向美國國會發表談話。

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