3億布局10立委？ 郭台銘：這金額怎麼來的不清楚

2019-10-03 12:00

〔記者陳柔蓁／台北報導〕郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜今（3）日澄清，郭台銘沒有要花「3億布局10立委」，「郭台銘表示，這金額怎麼來的連他自己都不清楚，若真的要花3億，他寧願花在學校、智庫、鼓勵年輕人往政治發展、科技立法」。

針對昨日與民眾黨主席柯文哲合拍立委選將宣傳照，蔡沁瑜表示，昨天跟他一起拍照的候選人都是年輕、有理想、有想法、有衝勁，認同郭先生的理念，像是0~6歲國家養、百億身障保險基金等福國利民政策，而與之合作，彼此信任的基礎很重要，不需要白紙黑字寫清楚。

蔡沁瑜說，若有立委候選人有台獨立場，絕不拍照，但支持0～6歲國家養、百億身障保險基金政策，與符合「政治替經濟服務、支持創新顧及民生、務實中道不以意識形態騙選票」三條件，跳脫藍綠框架以達到政治為經濟服務的理念，只要認同理念，跳脫藍綠的框架，郭台銘都會支持。

蔡沁瑜表示，立法院前院長王金平知道郭柯昨晚拍照後，也請女兒王馨敏過來送了一大箱點心，「這也顯示出郭、柯、王之間的溝通滿順暢的，郭台銘長子郭守正與王馨敏也是好朋友，柯文哲因拍照中無法和王馨敏互動，但現場拍照的氣氛都滿好的」。

郭台銘是全國義消總會總顧問，昨日台中大雅工廠發生大火，因郭台銘是義消總會總顧問，對昨日發生令人遺憾的事件，今也派員慰問殉職勇消，希望表達實質幫助。

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