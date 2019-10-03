中共邀參加國慶 僑委會勸退：沒有我榮譽職人員參與

2019-10-03 10:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國日前慶祝國慶，過去曾發生僑務委員發表親共言行惹議，對於今年有無僑領到中國參加國慶活動？僑委會今表示，「無可避免」僑界裡政治理念比較偏向中國的人士，會受邀前往。但沒有僑務榮譽職人員，有受邀的僑委會也已勸退。

中國經常透過國家慶典的名義，邀請我國退將赴中參加活動進行統戰，立法院上會期通過兩岸條例修法遏止歪風，今年已沒有台灣退將、政治人物現身中國國慶畫面。

立法院外交國防委員會今天邀請僑委會委員長吳新興列席報告並備詢。

由於中國在海外持續進行拉攏僑胞的統戰工作，過去也曾發生僑務委員發表親共言行惹議的事件，民進黨立委羅致政今天在質詢時問及，今年有沒有指標性人物去參加中國國慶？

吳新興說，誠實客觀地講，「無可避免」僑界裡政治理念比較偏向中國的人士，會受邀前往。羅致政追問，有沒有相對挺我們的僑胞今年被動員去參加？吳新興則直言，「這倒沒有這個情況」，並補充強調，「我們會注意，特別是榮譽職的我們都會勸退」。

羅致政說，退伍軍人這塊今年都沒有了，顯示修法的確有嚇阻作用，相信過去僑委會對榮譽職人員親共的懲處、處置，也有一定（嚇阻）作用。

此外，羅致政也關心今年台灣國慶僑胞返國參與的情形，吳新興回答，今年估計大概有5400位僑胞會回來；吳新興稍後在國民黨立委馬文君質詢時改口說估計是5800位僑胞。此人數相較於前兩年將近6千人，稍有減少；吳新興說明，因為明年1月選舉投票、5月就職大典，僑胞都可能想回來，如果沒有這些因素人數會多一點。羅致政也表示，了解人數不是唯一指標。（10:48更新）

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