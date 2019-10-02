藍委指沈伯洋為政黨站台、發假訊息 黨產會允調查

2019-10-02 11:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委今日在立法院內政委員會質疑，台北大學犯罪學研究所助理教授、黨產會兼任委員沈伯洋違反不當黨產條例，擔任獨立機關的委員，竟然在外參與政黨活動，甚至還在臉書發文指柯文哲是複製人被抓去中國，黨產會應該將沈予以解職；對此，黨產會主委林峯正備詢表示，會先了解狀況，給他一個月時間處理。

林為洲提及，不當黨產條例第20條規定，所有委員必須超出黨派，公正、獨立行使職權，黨產會是獨立機關，委員在任期中不得參與政黨活動。那你有沒有遵守相關規定？林峯正表示，他擔任主委後，就已經退出所有政黨活動，也沒有去繳黨費，從來沒參加政黨活動。

林為洲表示，委員去參加政黨活動是違法的，黨產會委員沈伯洋是107年10月就任的，台灣基進黨之前有在臉書發文，照片裡面參加人員有沈，這算不算參與政黨活動？

林峯正指出，沈委員是在處理假訊息的研究，沈做為一個學者，去參與一些討論。林為洲質疑，所以擔任委員又是學者，就可以去幫政黨參加活動？林峯正說，他是針對議題。

林為洲提及，沈還來到立法院參加抗爭召開記者會，手中還拿著寫著台灣基進的標語牌子，這算不算參加政黨活動？林峯正認為，「他應該是在支持那個議題！」

「這樣講的話，所有委員都可參加政黨活動了！」林為洲批評，你這樣一句話說支持那個議題，但支持議題不一定要去那個政黨，可以去跟不是政黨的民間團體，假設去司改會討論這議題，那大家可以接受，但沈是來立法院參加政黨抗爭活動，拿著政黨的牌子，「這不是參加政黨活動，什麼才是參加政黨活動」。

林為洲進一步質疑，沈伯洋更參加募款平台，與台灣基進、自由台灣黨擔任共同的發起人，更在募資平台上具名募資，沈是獨立機關的委員，這是在羞辱獨立機關這4個字，羞辱中華民國的法律典章制度，黨產會放任委員做這種事，應該召開委員會予以解職。

林峯正回應，會去了解狀況。林為洲砲轟，如果還有一點羞恥心，就應該自己辭職。國民黨立委陳宜民也質疑，這樣狀況是非常不當的，放任兼任研究員去做這種事，沈伯洋甚至在臉書上散佈假訊息，說柯P是複製人已經被抓去中國大陸，黨產會應去查一查，若沈願意主動辭職，會予以尊重。

國民黨立委王育敏表示，關於沈伯洋在外的言行，主委要不要去處理？林峯正指出，會先了解，看是什麼狀況？王育敏質疑，所以兼任委員在外的言行，做一個主委都沒去了解。林峯正表示，就跟黨產調查案件一樣要有相關證據，會去了解事情全貌，對於所有外面來檢舉的東西，要看證據夠不夠，不會迴避問題，還要聽看沈怎麼說，給我們一個月時間處理。

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