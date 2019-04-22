藍綠一樣爛？ 沈伯洋：中國對台資訊戰混淆你認知

2019-04-22 18:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台資訊戰開打，不斷利用大量「五毛」網軍在網路洗留言帶風向，及鼓吹一國兩制好處！台北大學犯罪研究所助理教授、黨產會委員沈伯洋今日在台灣大學演講「中國資訊戰對台灣社會的入侵與威脅」時強調，中國利用民主開放性進行滲透、操縱選舉，進而混淆民眾的認知體系，製造藍綠對立，「讓你覺得藍綠一樣爛」，產生一種與中國統一比較好的印象。

沈伯洋表示，這整個架構是一個混合戰模式，比較俄羅斯混合戰模式與中國對台模式，俄國對烏克蘭、愛沙尼亞打資訊戰，非軍事力量占8成、軍事力量占2成，篤定要成功時就會出兵，像俄國會先斷對方的外交國，這招中國也用在台灣，俄國還會破壞經濟及金融體制，資訊戰只是混合戰其中一環。

沈伯洋指出，俄羅斯對愛沙尼亞滲透操縱很成功，愛沙尼亞原本有一政黨支持度僅3%至5%，某次選舉俄國就將它支持度拉到40%，新黨在台灣支持度也差不多3%，可以想像中國網軍未來也會幫它拉抬支持度。

製造假新聞為了炒熱度 就是故意要讓你打

「炒熱度是標準的資訊戰模式之一！」他提及，如果中國今天對台灣做一個假新聞，政府採取因應要反制打假新聞，但它做假新聞目的就是希望你打假，例如胡謅台獨份子在車站放炸彈，當社會開始討論，並打假澄清後，又可改說台獨份子放餿水之類，藉此將熱度炒高。

沈伯洋強調，以中國對台攻擊的模型為例，很少是假新聞，少數像日本外交官機場事件那才算假新聞，其他8成幾乎不是假新聞，若你以為只有假新聞手法，把NCC打假新聞當成唯一反制標的，就會落入中國陷阱，很多不是假新聞，而是偏頗內容。

沈伯洋分析，依中國組織型態、俄羅斯原型、中國過去與國民黨打仗方式，可歸納出中國對台攻擊模式有三種，後來他自己有機會接觸國安局人士，發現中國對台攻擊模式確實一種存在，真的非常可怕。

「中國已經在台灣開始製造對立！」他表示，以俄羅斯攻擊美國模式為例，俄前幾年先在網路社群建立信任機制，最後大選前半年才開始散佈假訊息，而俄國介入美國大選，是先激起美國國內對立，台灣在同婚議題上，也有中國介入操弄反同、挺同對立，未來大選最好不要再綁公投。

沈伯洋指出，俄羅斯有研究出，在美國會引起最大對立是「黑人議題」，炒種族對立可造成國內對立，俄羅斯當時第一步先買購物網站，去觀察受眾喜歡什麼商品，喜歡點閱和瀏覽什麼東西，摸索出美國黑人喜歡什麼，對何種文字描述、底色較有反應，再決定採何種標語當成吸引黑人的標題、口號。

沈伯洋：所有資訊戰最先要收集個資

「所有資訊戰最先要做的是收集個資！」沈伯洋說，收集個資不單是購物紀錄，可得到更多的是滑鼠軌跡、瀏覽模式，例如蝦皮購物後台會記錄你逛多久和偏好，收集喜好以利投放更多廣告，若中國政府收集到這些個資後，它也可對你精準投放，進行想要操縱你的議題。

沈伯洋談及，這幾年來中國每月不斷攻擊台灣戶籍系統、監理站資料，這些資料沒太大軍事價值，但用在資訊戰上就很有意義。以俄羅斯來說，收集到個資後，就開始在網路臉書、IG、推特設立許多假帳號、假粉絲團，準備去影響美國選舉，這也是中國會去做的。

他舉例，中國將行為經濟學的行銷手法運用在政治上，例如之前韓國瑜長輩圖，就有長得像蔣中正、抗日名將饒國華，以及「很奇怪」的社會運動者陳為廷版本，這是有計畫性打入不同LINE群組受眾，讓人對韓國瑜產生好感，他朋友更有人看5小時中天新聞，竟然還覺得還不錯，可見粗淺操縱手法是有效的。

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