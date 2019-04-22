能讓黑人相信希拉蕊是「複製人」 沈伯洋：資訊戰可怕

2019-04-22 18:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄羅斯操弄美國總統大選，將希拉蕊打成「複製人」，更造就美國20年來最低黑人投票率，台北大學犯罪學研究所助理教授、黨產會委員沈伯洋今日在台大演講表示，俄國網軍用黑人對立議題，讓川普當選，現在改攻擊川普，中國對台資訊戰模式之一，是製造藍綠對立，讓台灣越亂越好，最後會以和平之姿出現，統一併吞台灣。

究竟俄羅斯如何介入美國大選？沈伯洋指出，俄羅斯研究出在美國會引起最大對立議題是「黑人議題」，炒種族對立可造成美國國內對立，俄羅斯當時第一步先買購物網站，去觀察受眾喜歡什麼商品，喜歡點閱和瀏覽什麼，去摸索出美國黑人喜歡什麼，對什麼文字描述及底色較有反應，最後決定要採何種標語當成吸引黑人的標題。

資訊戰求精準投放 首要：先收集個資

「所有資訊戰最先要做的是收集個資！」沈伯洋說，收集個資不只是購物紀錄，得到更多的是滑鼠軌跡及瀏覽模式，例如蝦皮購物後台更會記錄你逛多久和偏好，收集喜好以利投放更多廣告，若中國政府收集到這些個資後，「它也可以對你精準投放，他們想要操縱你的議題」。

沈伯洋提及，以俄羅斯來說，收集到個資後，就開始在網路臉書、IG、推特設立許多假帳號、假粉絲團，類似台灣「爆料公社」一樣，俄羅斯所設粉專都談黑人議題，專門爆料白人警察打黑人，第一時間發布影片批評白人，也把星巴克將黑人趕走影片都PO上去，只是民眾沒意識這是俄羅斯背後操作。

粉專激化黑人、白人對立 吸引名人轉貼傳播

沈伯洋說，美國哥倫比亞大學學者最新研究發現，這些粉專用影片激化黑人、白人對立，假帳號更追蹤NBA黑人球星詹姆斯專頁，總之黑人議題果然吸引到詹姆斯注意，有幫忙轉貼相關文章，結果俄羅斯想讓你看到的，就透過詹姆斯這種名人去傳播，是利用同溫層的真實案例。

更誇張的是，俄羅斯在美國所創粉專，許多粉絲人數都破百萬人，更僱用網路軟寫手，造假撰寫黑人小農勵志故事，告訴大家黑人非常打拚，要去買黑人所種小麥農作物，操作手法極細膩，剛開始不會散佈假訊息，一般公民及人權團體會相信是做好事，透過幾年的運作，取得民眾很大信任。

靠「長輩圖」打入群組 轉發論壇洗留言

沈伯洋說，俄羅斯接下來為打入封閉網路群組，會製作大量美國版「長輩圖」，有「早安德州、德州夕陽好美」之類的，主打德州分離主義受眾，要影響他們的投票行為，美國長輩圖的美感與「中華民國美學」長輩圖差不多，也有花之類的植物，跟台灣長輩圖上的蓮花、觀世音差不多。

「俄羅斯會大量轉發在美國Reddit論壇上，再派網軍去下面洗留言！」沈伯洋分析，俄國洗留言不比中國快，中國網軍洗留言比俄國強太多。總之幾年下來，俄羅斯粉專取得民眾信任後，一旦美國主流媒體、報紙有出現小錯誤，這些粉專就會攻擊傳統媒體，要民眾不要相信媒體假新聞，要相信第一時間就把影片放上來的社群粉專。

惡人先告狀 讓你以為真媒體講的是假新聞

沈伯洋說，這是標準的資訊戰戰法，就是當別人說你是假新聞時，就先把別人打成假新聞，「造成你要求證時，不會去求證那些被你當成是做假新聞的媒體」，最後就變成只跟隨特定帳號粉專，只接受他們投放的議題。

沈伯洋提及，俄羅斯為實驗究竟網路能動員影響多少人，甚至在美國還發動多場社會運動，吸引上千人出來抗議，觀察到真的有人會走出來，到了總統大選前6個月，再大量釋放假訊息影響你投票。

沈伯洋：出現假新聞代表已滲透完畢

「當出現假新聞，就已經沒救了！」沈伯洋提及，有假新聞代表對方已滲透完畢，假新聞末端的事情，只針對假新聞去澄清，已經沒有太大意義。

例如俄羅斯網軍當時就開始傳「希拉蕊是複製人」、「希拉蕊已經死掉」的假訊息，這些訊息的轉傳人數還破百萬人，用盡一切不讓民眾想投希拉蕊，或不出門投票也行，果真造成許多黑人不想出門投票，這就好像台灣有句「藍綠一樣爛」一樣的話，在影響你的投票意願。

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