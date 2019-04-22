能讓黑人相信希拉蕊是「複製人」 沈伯洋：資訊戰可怕
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俄羅斯操弄美國總統大選，將希拉蕊打成「複製人」，更造就美國20年來最低黑人投票率，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋今日在台大演講談及資訊戰手法及模式。（記者陳鈺馥攝）

俄羅斯操弄美國總統大選，將希拉蕊打成「複製人」，更造就美國20年來最低黑人投票率，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋今日在台大演講談及資訊戰手法及模式。（記者陳鈺馥攝）

2019-04-22 18:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄羅斯操弄美國總統大選，將希拉蕊打成「複製人」，更造就美國20年來最低黑人投票率，台北大學犯罪學研究所助理教授、黨產會委員沈伯洋今日在台大演講表示，俄國網軍用黑人對立議題，讓川普當選，現在改攻擊川普，中國對台資訊戰模式之一，是製造藍綠對立，讓台灣越亂越好，最後會以和平之姿出現，統一併吞台灣。

究竟俄羅斯如何介入美國大選？沈伯洋指出，俄羅斯研究出在美國會引起最大對立議題是「黑人議題」，炒種族對立可造成美國國內對立，俄羅斯當時第一步先買購物網站，去觀察受眾喜歡什麼商品，喜歡點閱和瀏覽什麼，去摸索出美國黑人喜歡什麼，對什麼文字描述及底色較有反應，最後決定要採何種標語當成吸引黑人的標題。

資訊戰求精準投放 首要：先收集個資

「所有資訊戰最先要做的是收集個資！」沈伯洋說，收集個資不只是購物紀錄，得到更多的是滑鼠軌跡及瀏覽模式，例如蝦皮購物後台更會記錄你逛多久和偏好，收集喜好以利投放更多廣告，若中國政府收集到這些個資後，「它也可以對你精準投放，他們想要操縱你的議題」。

沈伯洋提及，以俄羅斯來說，收集到個資後，就開始在網路臉書、IG、推特設立許多假帳號、假粉絲團，類似台灣「爆料公社」一樣，俄羅斯所設粉專都談黑人議題，專門爆料白人警察打黑人，第一時間發布影片批評白人，也把星巴克將黑人趕走影片都PO上去，只是民眾沒意識這是俄羅斯背後操作。

粉專激化黑人、白人對立 吸引名人轉貼傳播

沈伯洋說，美國哥倫比亞大學學者最新研究發現，這些粉專用影片激化黑人、白人對立，假帳號更追蹤NBA黑人球星詹姆斯專頁，總之黑人議題果然吸引到詹姆斯注意，有幫忙轉貼相關文章，結果俄羅斯想讓你看到的，就透過詹姆斯這種名人去傳播，是利用同溫層的真實案例。

更誇張的是，俄羅斯在美國所創粉專，許多粉絲人數都破百萬人，更僱用網路軟寫手，造假撰寫黑人小農勵志故事，告訴大家黑人非常打拚，要去買黑人所種小麥農作物，操作手法極細膩，剛開始不會散佈假訊息，一般公民及人權團體會相信是做好事，透過幾年的運作，取得民眾很大信任。

靠「長輩圖」打入群組 轉發論壇洗留言

沈伯洋說，俄羅斯接下來為打入封閉網路群組，會製作大量美國版「長輩圖」，有「早安德州、德州夕陽好美」之類的，主打德州分離主義受眾，要影響他們的投票行為，美國長輩圖的美感與「中華民國美學」長輩圖差不多，也有花之類的植物，跟台灣長輩圖上的蓮花、觀世音差不多。

「俄羅斯會大量轉發在美國Reddit論壇上，再派網軍去下面洗留言！」沈伯洋分析，俄國洗留言不比中國快，中國網軍洗留言比俄國強太多。總之幾年下來，俄羅斯粉專取得民眾信任後，一旦美國主流媒體、報紙有出現小錯誤，這些粉專就會攻擊傳統媒體，要民眾不要相信媒體假新聞，要相信第一時間就把影片放上來的社群粉專。

惡人先告狀 讓你以為真媒體講的是假新聞

沈伯洋說，這是標準的資訊戰戰法，就是當別人說你是假新聞時，就先把別人打成假新聞，「造成你要求證時，不會去求證那些被你當成是做假新聞的媒體」，最後就變成只跟隨特定帳號粉專，只接受他們投放的議題。

沈伯洋提及，俄羅斯為實驗究竟網路能動員影響多少人，甚至在美國還發動多場社會運動，吸引上千人出來抗議，觀察到真的有人會走出來，到了總統大選前6個月，再大量釋放假訊息影響你投票。

沈伯洋：出現假新聞代表已滲透完畢

「當出現假新聞，就已經沒救了！」沈伯洋提及，有假新聞代表對方已滲透完畢，假新聞末端的事情，只針對假新聞去澄清，已經沒有太大意義。

例如俄羅斯網軍當時就開始傳「希拉蕊是複製人」、「希拉蕊已經死掉」的假訊息，這些訊息的轉傳人數還破百萬人，用盡一切不讓民眾想投希拉蕊，或不出門投票也行，果真造成許多黑人不想出門投票，這就好像台灣有句「藍綠一樣爛」一樣的話，在影響你的投票意願。

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