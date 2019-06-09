散佈對美「惡印象」沈伯洋：中國內容農場製造偏頗標題

2019-06-09 16:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕長期關心資訊戰議題的黨產會委員沈伯洋今日發文揭露，AIT前主席卜睿哲6月5日一場演講內容，被中國直營內容農場做成「美：台灣會成唯一輸家」的偏頗標題，之後有中字輩的電視媒體進一步引用，多加了一個「恐」字。

沈伯洋分析，卜睿哲那場演講，會議中提及白宮內部有對立，國會和白宮有緊張關係，因此台灣在中美戰爭下要自立自強，當日台灣媒體報導還算正常，畢竟演講是有直播的。

沈伯洋指出，但6月6日半夜，中國評論網先從香港發出「在最壞情況下，台灣會成唯一輸家」的內容後，雖然沒成為標題，但中國直營的各內容農場在幾小時內，做成「美：台灣會成唯一輸家」的標題，開始在海峽飛虹和相關粉絲團散佈。

沈伯洋秀出「卜睿哲：台灣恐成為一輸家」的新聞畫面強調，台灣那幾家媒體當然也沒在等了，馬上把這個標題拿來引用，只是加一個「恐」字。沈伯洋表示，偏頗標題的功力就在這裡，這未必跟假新聞有關，這種攻擊加上現在已經開始的「路面宮廟作戰」，早就在這幾個月形成了對美國的惡印象。

他提醒，這個時候打親美牌，空戰還好，陸戰其實很危險，因為在認知領域已經遲了一大步，然後這並不需要網軍。

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