我國「資訊戰」為什麼這麼難打？ 學者：內賊多到不可勝數

2019-09-04 19:48

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國受假訊息攻擊程度名列全球前茅，且中國對我「資訊戰」的打擊力度未曾減弱。對此，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋今日指出，我國因應「資訊戰」最麻煩之處，在於我國「內賊多到不可勝數」，因此消除外國勢力時，還須尋找台灣內部的「代理人」，而我方應儘速統合各領域相關人才，才能對「資訊戰」做更有效因應。

長期關注「資訊戰」的沈伯洋今日下午應國防部智庫「國防安全研究院」之邀發表演說，沈伯洋表示，我國在中國資訊戰威脅下，為何仍得以生存，就是因中國內部發動資訊戰的單位眾多，縱使連中國解放軍都有戰略支援部隊，也未見中國做更大的整合，使我國尚有夾縫中生存的空間。

不過，「資訊戰」對我國的傷害甚深，沈伯洋說，中國眾多單位對我國進行各種滲透，對象包括退休軍公教人員、農漁會、社區發展協會、學校、宮廟等，尤其宮廟、里長與大學教授這三類值得嚴密關注。且對我國而言，因應資訊戰最麻煩的一點在於「我們內賊多到不可勝數」，有時「敵人就在本能寺」裡應外合，因此未來在消除國外勢力時，也須尋找我國的相關「代理人」，並整合各方研究所長，才能做有效因應。

另一方面，沈伯洋表示，解放軍所屬學校在先前申請「潛意識攻擊」專利，對於「潛意識攻擊」的民間實例，沈伯洋指出，可探討美國今年六月對Google進行聽證會，當時有研究發現，Google透過改變演算法，導致民主黨候選人希拉蕊柯林頓的得票數增加。

而就我國案例而言，沈伯洋說，可探討去年底高雄市長選舉，有研究發現，當時民進黨候選人陳其邁在「耳機事件」後，Google搜尋「陳其邁」的前幾個頁面，多為中國內容農場製造、壽命有限的假訊息；而當選高雄市長的國民黨候選人韓國瑜，選前在YouTube的繁、簡體字搜尋最頻繁來源地，皆不在台灣。

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