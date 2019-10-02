慘！「TVBS民調」韓國瑜落後再擴大 挺韓泛藍族群也減少

2019-10-02 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日民調頻頻下滑，不停落後尋求連任的總統蔡英文，而在最新公布的「TVBS民調」中，他更和蔡英文之間拉開差距，來到12個百分點，同時挺韓的泛藍族群也減少6個百分點。

根據《TVBS》報導，《TVBS》民意調查中心於108年9月25日至27日晚上6點半至10點半，透過「市內電話及行動電話雙底冊抽樣調查方式」，訪問1228位20歲以上本國民眾，有145位拒訪，有效樣本共1083位，在95%的信心水準的前提下，抽樣誤差介於正負3個百分點。

調查結果顯示，當受訪者被問到「假如明天就是投票日？」時，藍綠對決中，蔡英文支持度再度上升，以50％支持度持續領先，而韓國瑜民調再度下滑至38％，未決定為12％，差距再度從7個百分點拉開為12個百分點。

蔡英文對決韓國瑜、朱立倫搭配參選的「韓朱配」，蔡英文仍以49％支持度領先韓朱配的44％；而若前副總統呂秀蓮、前立法院長王金平、新黨楊世光加入競選，蔡英文將以支持度47％遙遙領先韓國瑜的36％、王金平的7％、呂秀蓮的2％和楊世光的0.3％。

在政黨傾向方面，民進黨認同者仍有高達96％表態支持蔡總統，而國民黨認同者支持韓國瑜比例減少6個百分點，來到85％，國民黨認同者未決定比例則由4％增加到11％。

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