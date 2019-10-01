挺港「只有國殤」遊行 北大學生戴口罩唱《願榮光歸香港》

2019-10-01 14:09

〔記者邱書昱／新北報導〕香港反送中示威至今超過3個月，今天恰巧是中國共產黨建政70週年，當地舉辦「沒有國慶，只有國殤」大遊行，而在台灣的大專院校一起響應。新北市三峽台北大學在中午時間邀集33位港、台學生戴上口罩，牽起人鍊齊唱《願榮光歸香港》，高喊「香港人、台灣人加油」。

北大圖書館前的欄杆上打造連儂牆，地板上放著便條紙和麥克筆，讓路過的學生留下撐香港的足跡，五顏六色的紙條寫滿「願你們平凡且自由的活著，香港加油」、「致自由時代革命」等字樣，以及各項香港時事的海報。

撐香港台北大學活動聯絡人張姓港生表示，從公館開始的連儂牆活動，遍地開花到各大學院，彼此間以社交軟體互相聲援，像是文化大學的連儂牆遭到攻擊，就會將訊息發散出去，許多關注社會的國際學生們也寫下祝福力挺。

「中國持續壓迫人權」，張姓港生說，他的香港朋友昨天晚間到五金行買東西，就遭到警方帶走，現在仍要行政拘留48小時；享受自由、民主的台灣人民不能步上香港後塵。

張姓港生也說，台灣聲援香港的串聯活動，也是要求五大訴求缺一不可，同時希望台灣政府必須反對一中和平協議，以及積極幫助港人避難；不少香港年輕人受到政府打壓，會選擇來台留學避開控制，但也有出社會的人民遭到司法迫害，卻無法來台避難。

中午的活動除了港生之外，台灣學生也挺身而出支持香港，大二的蕭姓學生表示，在6月9日的遊行後就持續關注運動，研究中國政權為什麼不退讓等議題，作為台灣學生的立場，在2020年選舉更攸關我們的未來，「中共就在身邊」。

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