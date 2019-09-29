何韻詩遭統促潑漆！王臻明：國民黨也曾這樣做

2019-09-29 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕軍事專家王臻明指出，台灣各大學連儂牆被破壞、香港歌手何韻詩遭潑紅漆，都反映了中共的箝制文化與思想工作。鎮壓反抗者是一時的，但偷走記憶、思考與反抗能力，讓人們噤口不言，才是主要目的，「以前國民黨就是這樣做，差一點成功了，而很希望共產黨這次也不會成功」。

王臻明今（29）日在臉書分享，德國納粹進行文化思想箝制工作的起手式，就是找地痞流氓和激進學生，以輕微暴力攻擊不同意見者，例如潑漆、焚書、破壞店鋪，朝猶太學生丟石頭等方式，營造恐怖氣氛。這些都是小罪，警察介入效果不大，導致許多人為了避開衝突，開始「自我審查」，不講會引發衝突的話、不做會引起衝突的行為。

文中寫道，中共、納粹等專制政權的思考邏輯都一樣，偷走政權、鎮壓反抗者，都只是一時的；偷走記憶、偷走思考與反抗的能力，讓一般人害怕而噤口不言，才是最主要的目的。

王臻明表示，破壞大學連儂牆行為、何韻詩潑漆事件，都是類似情況。台灣校方選擇「息事寧人」，不想一般見識，但這正是「慢慢走入圈套」。可想而知，有了這次「教訓」，下次學校或學生就會以「避免衝突」為由，儘量不要舉行活動。王說，當在大學裡也沒有辦法自由表達意見時，社會就被控制了，「以前國民黨就是這樣做，差一點成功了，而很希望共產黨這次也不會成功」。

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