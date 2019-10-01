南方澳斷橋》海軍成立救災小組 水下作業隊下水搜救

2019-10-01 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣南方澳地標跨港大橋，今（1）日上午9點半驚傳倒塌，波及一輛油罐車起火燃燒，據悉，至少有3艘漁船被壓垮、6人送醫；目前海軍已成立救災小組赴現場救難，更出動水下作業隊下水搜救。

因應大橋倒塌，海軍表示，目前相關救災作為包含，蘇澳港大拖艇及陸戰隊M8艇將駛往大橋附近實施人員搜救，蘇支部成立救災小組赴現場救難指揮。

海軍也表示，蘇澳水下作業分隊7員攜帶潛水裝備赴大橋附近，下水實施搜救，此外，基隆水下作業隊6員亦攜帶潛水裝備，於10點半出發前往支援搜救。

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