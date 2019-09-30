屢遭統派暴力攻擊 自由台灣黨號召著黑衣響應香港「十一國殤」

2019-09-30 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕昨（29）日台港大遊行中，統派人士胡志偉偽裝成示威群眾對香港女星潑漆，引起各界撻伐。前主席蔡丁貴也曾頻受統派人士暴力攻擊的「自由台灣黨」，號召明（1）日著黑衣、口罩，在台北西門町靜默遊行，響應香港「國殤日」。

據貼文內容，昨日何韻詩遭偽裝潑漆的主嫌胡志偉，也曾對自由台灣黨前主席蔡丁貴教授進行暴力突擊，對此自由台灣黨表示，雖同情大陳島居民因戰亂而漂泊至台灣，但大陳鄉情文化促進會的胡志偉，應針對造成他們流亡的國共兩黨，而非關懷台灣本土的獨派人士及爭取民主自由的香港人。

自由台灣黨表示，台港皆面臨中國的龐大壓力，而這些壓力近期已演變成中國在台勢力的直接暴力攻擊。據悉，近日發生多起包括各大專院校連儂牆事件，以及獨派講座遭偽裝突擊、跟蹤獨派人士等。

自由台灣黨強調，儘管前任主席蔡丁貴、現任主席羅宜皆曾遭遇統派層出不窮的暴力攻擊，但他們仍會堅持走在街頭上，宣達獨立建國的理念。

因此，自由台灣黨號召各界群眾，在10月1日中國國慶當天晚上7時，響應香港「國殤日」的系列遊行，在台北西門町進行靜默遊行，對中共暴虐的政權進行抗議，也呼籲參與者可著黑色服裝、口罩等，以靜默嚴肅態度，聲援香港、抗議中國。主要訴求包括，拒絕中國侵略、捍衛台灣主權、支持香港抗暴和五大訴求等等。

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