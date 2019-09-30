反送中》十一「國殤日」 遊行、集會、嘉年華資訊看這邊

2019-09-30 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕明天（10月1日）適逢中華人民共和國70週年國慶，除了原先由香港「民間人權陣線」提出的「沒有國慶，只有國殤」大遊行外，港人還籌劃多個集會及快閃嘉年華活動。據了解，明天的活動皆未獲得不反對通知書。另外，香港網友也呼籲，全民穿上黑衣，並將上衣紮進褲頭，以防香港警方臥底。

「沒有國慶，只有國殤」大遊行

綜合香港媒體報導，原以「沒有國慶，只有國殤」為主題，發起「人民歸來」大遊行，不過，由於遊行申請遭香港警方反對，上訴也遭駁回，故無法以「民間人權陣線」的名義舉辦遊行。不過，民陣副召集人陳皓桓、工黨李卓人、社民連梁國雄及民主黨何俊仁今日表示，將以個人名義承接明天的遊行，並呼籲市民明日上街。他們稱已有心理準備，事後會被警方拘捕。

「沒有國慶，只有國殤」大遊行預計將於下午2點整出發，從銅鑼灣維園起步，遊行至中環遮打道。

國殤日黑色快閃賀支爆嘉年華

有香港網友號召市民於早上7點帶黑色汽球至尖沙咀星光大道，除了大合唱以及「精彩表演」以外，重頭戲將是8點整時，參與者一起將氣球爆破。該活動預計於8點5分結束。

十一國殤 六區開花

有網友串連深水埗、灣仔、荃灣、沙田、屯門以及黃大仙6區進行集會，除了沙田區將於11點30分開始外，其他5區的集會都將於下午1點開始。

此外，香港13所大專院校學生會也號召港人於10月1日至7日再度發動「三罷」（罷工、罷市、罷課）行動。

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