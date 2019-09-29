香港陳浩天籲台為己挺身 對抗中國納粹共產

2019-09-29 21:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港民族黨前召集人陳浩天今來台，參與929台港大遊行，今晚在立法院外舞台上疾呼，痛罵習近平髒話，直批中國「納粹」殺人、種族滅絕，呼籲台灣別為香港加油，而是為自己挺身，共同完成時代革命任務。

陳浩天今晚在舞台上心情沉重，他表示，人雖在台灣，但同一時間自己的兄弟卻在香港前線吃催淚瓦斯，「剛才我一個兄弟打來，說他中彈，我問什麼子彈，他說橡膠子彈，隨即馬上說『開打了！』就掛斷......」他擔憂，港人抗爭有人被捕、有人被打昏迷，會不會死也不可知，呼籲台灣珍惜你們擁有的自由。

陳浩天說，今香港人在全球發起929的全球集會遊行，目的就是要讓全世界知道中國就是「納粹中國」，理由是中共極端政權下摧毀民主，進行種族滅絕，見集中營等，怎麼不是納粹？且肯定不會放過香港與台灣。

陳浩天還說，香港的「時代革命」其實也跟台灣有關，雖然台灣支持香港很開心，但引述自己在香港遇到的10幾歲前線學生說的話：「我們要的不是你們喊加油，不是給我們吃飯、給我們支持，而是走出來跟我們一起抗爭！」

陳浩天希望，今天台灣人參加929大遊行，不是為了香港人而站出來，而是應該「為了你們自己！」，時代革命非專屬香港，而是21世紀每個希望擁抱自由的人所應完成，前人尚未結束中國納粹，責任如今落到我們肩上，若台灣不去反抗，將來納粹中國一定會找上，「請你們做好準備，在台灣也掀起一場時代革命」，大家都是一份子，打的是同一場仗。

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