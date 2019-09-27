黃國昌指台鐵遮掩普悠瑪剎車皮噴飛 質疑林佳龍包庇

2019-09-27 15:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕台鐵普悠瑪號事件即將屆滿週年，時代力量立委黃國昌今立法院總質詢中指出，普悠瑪號的軔塊、剎車皮會在行駛中噴飛脫落，台鐵卻遮掩事實，在維修記錄表上隻字未提，質疑交通部長林佳龍包庇台鐵。對此林佳龍表示，自己大約是在3、4月得知此事，台鐵說明還在安全範圍，且已於今年9月成立特檢小組，若有未落實或違反規定之處一定嚴辦。

行政院長蘇貞昌今率行政團隊赴立法院進行施政報告並備質詢，其中時力立委黃國昌質詢時指出，從普悠瑪事故調查報告到後續改進方案，台鐵是一再說謊、一再被抓包，例如他曾在8月質疑台鐵普悠瑪號軔塊、剎車皮會在行駛中噴飛脫落，其實早在去年普悠瑪事故前就發生過，今年3月和7月也都發生脫落。

黃國昌表示，剎車皮噴飛的事情竟然沒有出現在台鐵檢修紀錄上，而是在駕駛交接紀錄上找到，除質疑台鐵隱匿資料，也批評交通部長林佳龍包庇台鐵。

林佳龍：若有不實或違規一定嚴辦

對此林佳龍表示，他大約是在今年3、4月間得知此事，交通部已要求台鐵對於檢修備料、SOP等進行通盤檢討，目前台鐵說明指此事「還在安全範圍」，並已經在今年9月成立特檢小組，若有不實或違反規定一定嚴辦。

林佳龍強調，不對的地方就改進，但拒絕黃國昌說他「包庇」，黃國昌聞言更是不滿，隨即又加大音量質疑林佳龍，隨後蘇貞昌為林緩頰，表示立院音響很不錯，建議黃國昌降低分貝，而黃對此則回答，當他聽到人家「硬拗」，音量就會自動提高。

對於台鐵後續作為，黃國昌今也追問蘇貞昌是否滿意，對此蘇並未正面答覆，僅強調林佳龍沒有包庇，並表示剎車皮脫落和普悠瑪事故是否有直接因果關係仍須進一步證實。

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