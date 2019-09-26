拚治安防槍枝泛濫 蘇揆裁示下週提槍砲彈藥條例修法提高罰鍰

2019-09-26 17:33

〔記者李欣芳／台北報導〕為防止非法槍枝泛濫，行政院長蘇貞昌今天在主持院會時裁示，目前持有制式槍與改造槍的刑度不一，將請相關部會於下週行政院會提送「槍砲彈藥刀械管制條例」修正案，透過提高罰緩方式進行源頭管理；內容大致是修正「模擬槍」定義，將「操作槍」納入「模擬槍」範圍並納管；加強罰則，將販售、製造罰鍰從50萬元提升到100萬元，另對製造、運輸、買賣或交易，由過去的「報備制」改為「許可制」。

蘇揆表示，目前持有制式槍與改造槍的刑度不一，由於製造「模擬槍」與「操作槍」規避法律規定，請相關部會於下週行政院會提送修正法案，內政部則將修正「槍砲彈藥刀械管制條例」以提高罰緩方式進行源頭管理。

內政部次長花敬群指出，「槍砲彈藥刀械管制條例」第20條之1主要修法要點：第一，為源頭管理，即院長在院會裁示，非法槍枝攸關人命，必須予以防治，不能討價還價。

蘇揆說，感謝台北市政府第二次提案，該案曾於6月27日提出，他對此案極為重視，對第一線警察同仁維護治安，為國人的安居樂業努力要表達感謝之意。

蘇揆指出，此案涉及兩方面問題：其一為製造「模擬槍」與「操作槍」規避法律規定，但卻極易改造為具殺傷力槍枝。其二為持有制式槍的刑責是7年以上有期徒刑，改造手槍是5年以上有期徒刑，刑度不一，若犯法者知道持制式槍與改造槍的刑度差異，即易鑽法律漏洞，因此請相關部會於下週行政院會提送修正法案，並送請立法院審議。

他表示，市面上民間所持玩具槍應有所規範，應瞭解廠商生產過程如何鎖定及出口國外，也請經濟部向業者清楚說明，政府將於近期修法後在全國通案規範，會要求廠商配合。國內絕對要有辦法防治，各地方政府警察局及警政署應有相關資料，只要犯罪槍枝來自何處，政府一定要從源頭想盡任何辦法，做好管制。所謂「魔高一丈、道高一尺」，也請政務委員羅秉成儘速整合部會，從源頭落實非法槍枝管制。

台北市副市長鄧家基在會中表示，玩具槍改造成具殺傷力非法槍枝的情形氾濫，因此在「槍砲彈藥刀械管制條例」修法之前，希望可用行政命令及時管制，亦即依行政程序執行法，建議行政院研擬頒布暫時性命令，以即時強制方式，限制業者販售容易被改造、形成具殺傷力的操作槍，發揮即時管制效果，避免改造槍枝持續危害城市安全。

政務委員羅秉成回應指出，因具打擊底火才稱模擬槍，目前操作槍業者為規避，刻意製造沒有打擊底火的槍枝，不落入模擬槍的定義範圍內，因此是否可用行政命令方式擴張解釋恐有疑慮，因「具打擊底火」是法律規定，沒有辦法擴張解釋納入，一定要修法。

台北市府所提，行政命令不可牴觸法律，也沒有權利擴張解釋。另行政程序執行法係針對個案有急迫性的執行行為才能適用，此案因非個案，而是通案性質。

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