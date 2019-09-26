響應929「撐港挺台」大遊行！民進黨：打壓港台只會強化民主

2019-09-26 11:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台港公民團體9月29日共同發起「撐港反極權」台港大遊行，民進黨主席卓榮泰當天將率隊參與聲援，經民連召集人賴中強今日拜會民進黨，會後雙方共同召開記者會強調「撐港挺台反極權」，並正告中國北京當局「每增加一分對香港公民的壓迫，每增加一分對台灣國際活動空間的打壓，只會更強化台灣社會捍衛台灣民主！」

民進黨秘書長羅文嘉指出，非常感謝民間團體喊出支持香港的聲音，民主自由是普遍價值，面對中國不斷打壓，台灣和香港年輕人都有相同的焦慮，看到香港一波又一波民眾站上街頭，台灣社會不是冷漠的。

羅文嘉提及，民進黨做為台灣主要政黨，執政黨當然不能置身事外，雖然9月28日是黨慶活動，9月29日民進黨下午也會響應撐香港反對中國極權的行列，黨主席和黨內幹部會出席支持遊行。

羅文嘉強調，台灣社會不管是哪個政黨、哪個年紀和職業，9月29日都應站出來表達支持香港。這兩天美國國會外交委員會通過「香港人權民主法案」，明白支持香港爭取民主自由，譴責中國對自由人權的破壞，另一個是「台北法案」，明確支持台灣在國際社會面對中國打壓，應有的國際空間

羅文嘉呼籲，當你們每增加一分對香港公民的壓迫，每增加一分對台灣國際活動空間的打壓，只會更強化台灣社會捍衛台灣民主，對支持香港自由的決心和力量，這是來自台灣社會普遍的聲音。

賴中強表示，昨天國台辦發言人恐嚇929遊行是「玩火自焚」，還聲稱這是台灣企圖搗亂香港又一鐵證，其實中國政府應該自我反省，目前和平協議還沒簽，一國兩制還沒實施，台灣人上街遊行，現要就被中國恐嚇，那以後變成怎樣程度，「所有中國恐嚇都證明，與中國同一國將失去更多自由」。

賴中強指出，台灣和香港位在中國極權擴張的前線，支持香港是為了台灣自主，反對送中條例立法，當然也反對把台灣整個送給中國，更反對將台灣鎖進一個中國牢籠的一中和平協議。

賴中強提及，在正常國家中「國家認同」不應成為政黨競爭的項目，很可惜台灣還不是正常民主國家，看到有一個政黨上從黨綱、歷任黨主席、黨內總統初選候選人，甚至是總統候選人都還在主張要跟中國簽署一中和平協議，這是大家所憂心的，

賴中強說，很感謝民進黨、台聯、綠黨、社會民主黨、台灣基進、時代力量、自由台灣黨、台灣維新等10個政黨連署支持四項主張，包含拒絕一中和平協議等，台灣公民團體希望拒絕一國兩制台灣方案、拒絕中國併吞，總有一天能成為台灣全民共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法