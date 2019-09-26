美參眾外委會通過香港法案 支持政府制裁侵犯人權者

2019-09-26 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國參眾兩院的外交委員會25日分別通過「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），要求美國總統每年點名侵犯香港人權的人士，並透過凍結資產、撤銷簽證等手段制裁他們。

綜合媒體報導，「香港人權與民主法案」由美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）、民主黨參議員卡定（Ben Cardin）和共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）等跨黨派議員共同連署提案，要求對涉及鎮壓基本自由的香港或中國政府官員，設立懲罰機制，包括禁止港中官員入境，及凍結其在美國之資產等。

法案要求國務卿根據香港的經貿和法治人權狀況，每年向國會提交報告，評估香港是否繼續享受不同於中國的特殊待遇，要求國務院不應根據參與非暴力請願而被捕的記錄，對香港民主和平抗爭人士拒發簽證。法案還要求總統點名制裁名單，對嚴重侵犯香港自治和法治的人士實施拒絕入境、凍結在美資產等形式的制裁。「香港人權與民主法案」被認為是美國現有「香港政策法」的加強版。

報導提到，眾院外委會通過「香港人權與民主法案」數小時後，參院外委會也以口頭表決方式通過參院版本法案，另外眾議院也通過譴責香港警察對抗議者濫用武力的《保衛香港法案》（Protect Hong Kong Act）。提案人之一的眾議員史密斯（Chris Smith）說，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已經承諾會儘快安排投票時間，但由於國會接下來將休會2週，具體的表決時間可能在10月中下旬。

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