「藍底白字」宣揚韓國瑜政見？韓競辦澄清：別再標題殺人！

2019-09-25 15:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室今聲明，批評部分媒體發布「藍底白字」宣揚韓國瑜政見的新聞是標題殺人，不僅嚴重扭曲韓國瑜政見，更傷害媒體第四權。

本報澄清，相關報導內文中已提及，這是去年綠營反諷廣告，非韓陣營設置。

自由電子報昨日報導，主要是呈現北部某候選人的宣傳，另外才提及有網友分享另個貼在高雄的競選廣告，上面則是韓國瑜和行政院副院長陳其邁兩人的政見比較，而裡頭韓國瑜提的種種政見中，第一個即寫著「太平島挖石油」，讓看見的網友持續狠酸，「沒有白紙黑字？沒錯，因為是藍底白字呀～」。文末也提及「據了解，這是去年綠營的反諷廣告，並非韓陣營設置」。

韓競辦今針對媒體報導關於「韓國瑜選市長競選廣告還在！ 這「6個字」真的不是白紙黑字…」、「韓國瑜「挖石油」競選廣告還沒撤！」、網友狠酸、「抓到了！韓挖石油證據 網：藍底白字」等新聞，表達嚴正抗議。

韓競辦認為，這些報導中皆引用一張翻攝自臉書的競選看板照片，並藉由錯誤標題，引導民眾認為該看板是韓國瑜去年選高雄市長時所製作的競選廣告，但事實上該看板根本不是韓國瑜競選市長團隊所製作，而是去年高雄市長選舉前，由民進黨議員洪平朗自己製作的，看版下方還「綠底黃字」的註名高雄市議員候選人洪平朗製作，而該看板也在選舉結束後就已經撤下。

韓競辦批評媒體未經查證，就引用早已不存在的看板、和容易混淆視聽的標題來誤導民眾，這樣的標題殺人法不僅嚴重扭曲韓國瑜的政見，更傷害了媒體第四權。

韓競辦要求報導媒體，應針對此事公開道歉，並修正該篇報導，否則將委請律師蒐證並提告。

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