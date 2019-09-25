桃園4年賣地206億元、還短絀287億元 議員批鄭文燦「敗家子」

2019-09-25 13:30

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會臨時會今天審查107年度決算，議員舒翠玲統計桃園市從100年升格準直轄市財務發現，從100年到103年，當時的桃園縣4年來賣地119.44億元，歲入歲出盈餘27.46億元；從104到107年，升格直轄市後，四年賣地206.69億元，歲入歲出短絀287.55億元，舉債更從103年的222億元到107年底325億元，增加103億元，市長鄭文燦當真是「敗家子」。

新聞處長詹賀舜表示，桃園升格後不僅人口成長全國第一，各種建設、社福大幅提升，財政支出勢必擴張，重大建設要逐年攤提，因此，負債增加是必然的，桃園市舉債仍是六都最低，債務狀況都在合理控制範圍。

財政局表示，無論歲出、歲入的預算都是經議會通過，這幾年歲出支出驟增，主要原因是各項重大建設開始起飛，需要資金挹注，但長期而言這些建設會讓桃園脫胎換骨，平均地權基金挹注市庫，可以加速建設的腳步。

議員徐玉樹也擔心財務狀況，他說，歲入歲出短絀就是虧損，市府只會撒紅包、討好民眾，這是債留子損，希望桃園市不要步上高雄後塵。

舒翠玲說，另市府虧損年年擴大，其中104年短差11.67億萬元、105年短差58億元、106年短差80.14億元，去年137.74億元，如果沒有賣地繳庫，虧損更大。

舒翠玲表示，前縣長吳志揚時代，中路重劃區土地完全沒有出售，如今到了鄭文燦時代幾乎賣光光，但負債還比吳志揚多了103億元，誰的財務狀況比較好一目瞭然；而平均地權基金去年編列繳庫70.1億元，但只賣了50.1億元，短少20億元，這也是短絀增加原因；議員朱珍瑤也認為，去年歲入預算短差22億元，這是桃園市升格後首次出現短差，也是六都唯一短差，這是嚴重警訊。

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