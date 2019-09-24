被爆公務群組邀市府官員入黨 蔡壁如：純屬民間友人群組

2019-09-24 15:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，力拚進軍國會，但在柯未登記總統競選連署後，人氣大受影響，昨晚在台北舉辦簽書會，現場竟還有座位沒坐滿，傳出市府顧問蔡壁如為此在公務群組，發訊息邀市府官員加入台灣民眾黨，引發質疑是黨政不分。

對此，蔡壁如今下午親上火線說明，強調自己並沒有加入太多公務群組，因為擔心給公務員太高壓力，她更自嘲自己都被說是「地下市長」了，所以不太敢加入公務群組。

蔡壁如解釋，該群組總共36人，當時是為了解決艋舺遊民問題成立的群組，成員大多是在地社區發展協會的人，唯一一個官員是前社會局長許立民，所以自己是認定那是一個民間友人群組。

但因蔡壁如還身兼民眾黨發起人，除了要忙北市府的業務，還要處理民眾黨的事務，是否會覺得很難區分？蔡壁如不諱言「確實很尷尬」，不過人一生當中有很多角色，就像是參加社團，假日總是會參加社團活動，自己不是要解釋，因為很難解釋，但自己會盡量分清楚，不要混淆。

媒體追問，傳出台經院所長孫智麗、女人迷創辦人張瑋軒都被列入不分區立委口袋名單？蔡壁如證實，確實有和這兩人接觸，孫教授很樂意，張瑋軒則說還要回去再想一下。

至於自己是否會列入不分區名單？蔡壁如笑說，「這是你們把我列入的」，如果是代表柯文哲的意志就應該要去立法院，如果是代表她自己，那還真的不適合當立法委員。

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