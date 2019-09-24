桃市府舉債420億創新高 平均每位市民背債1.9萬

2019-09-24 15:02

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會臨時會，今天由審計處長張漢卿報告去年決算情形，桃園市去年決算審定為905.22億元，歲出決算審定為1042.96億元，歲入歲出短絀為137.74億元，也創桃園升格後新高，累計4年短絀金額將近288億元，截至8月底，桃園市舉債高達420億元，與106年底225億元相較，舉債增加195億元，平均每位市民背債1.9萬元。

本次臨時會主要討論去年決算，今天由張漢卿進行決算報告，從明天起連續3天進入決算審查；張漢卿說，桃園市升格後，歲出決算數均高於歲入決算數，歲入歲出短絀從104年12億元、105年58億元、106年80億元到去年137.74億元，由於短絀金額不斷攀升，導致舉債也攀升，舉債從104年底216億元、105年底240億元、106年底225億元，到去年底325億元，如今更高達420億元，顯示公共債務有遽增風險，市府宜強化財政紀律。

另審計報告也檢討桃園市非法定福利支出部分，103年支出16億餘元，106年度高達70億餘元，成長3.15倍，去年因為幼兒津貼排除而降至52億餘元，每人平均金額高達2300元，無論是總金額、人均金額都是六都最多。

被點名的社福支出共9項，包含生育津貼、重陽敬老禮金、老人三節獎金、農民健康保險補助、老人及身障者乘車補助等，目前僅老人健保費補助有排富，另老人三節獎勵金最多，一年要花逾19億元，設籍桃園的65歲以上長者逢春節、端午與中秋三大節可領2500元，審計處認為，市府應審慎實施社福措施，確保建設與財政衡平。

社會局說，老人三節獎勵金是延續前朝政策，重陽敬老禮金則是六都皆有發放、但金額不一，另針對少子化，市府推出生育津貼、育兒津貼，中央認同才會推出0到4歲，每月2500元育兒津貼，不能說地方走在前面就批評亂花錢。

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