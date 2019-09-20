彰化縣債務264億 縣民平均背約2萬元

2019-09-20 20:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕更窮了！審計部彰化縣審計室完成彰化縣107年度歲入歲出總決算報告，彰化縣連續7年來，年年決算都差短花過頭，都要融資賒借才能彌補收支不足的缺口，全縣長短期債務總額逾264億元，比前一年261億餘元，再增加3億多元，縣庫財源更為吃緊。

由於錢還是不夠用，縣府只好再借新債還舊債，經向銀行融資賒借82億元支應，收支賸餘14億4597萬餘元。彰化縣到今年8月底，人口總數127萬3613人，以此推算，每位縣民平均每人負債約2萬元。

在審計室決算報告中，彰化縣1年以上長債決算167億8333萬餘元，較上年度（106）公共債務餘額決算審定數152億1999萬餘元，再增加15億6333萬餘元，另加計未滿1年短債96億3575萬餘元，債務總額計為264億1908萬餘元。

決算審核結果，長債比率高達33.58％，占債限（50％）的6成7，不僅行政院要求改善，連審計室也以社福支出超過一致標準社會福利，恐將壓垮財政，要求縣府努力開創自有財源，嚴守財政紀律。

今年度歲入歲出預算仍在執行中，去年度預算決算結果，歲入和歲出都有減少，也就是說，收入減少支出也較為節省；決算歲入審定404億4503萬餘元，較預算短收2億2262萬餘元，歲出決算審定為405億6239萬餘元，較預算減支33億9477萬餘元，歲入歲出相抵，審定差短為1億1735萬餘元，加計債務還本66億3666萬餘元，合計67億5402萬餘元。

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