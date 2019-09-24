準時下班惹議 高市議會︰議員質詢權益六都最優

2019-09-24 14:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市議會準時下班的爭議，議會今天強調，比較六都「市長施政報告與質詢」議程，高雄市議會2天議程、每位議員質詢15分鐘，並提供各黨團30分鐘質詢時間，高雄市議員質詢權益，優於其他議會。

高雄市議會今天舉行預備會議，針對第2次定期大會議事日程表進行表決，藍綠吵成一團，最後以33票贊成通過議事日程表，包括市長施政報告與質詢、市政總質詢都依議事規則及辦法，準時開會及散會，時間屆滿不予延長等。

高雄市議會副議長陸淑美指出，依照議事日程表，下午會議應在6點散會（非委員會議員質詢能彈性調整延後至多30分鐘），但上次大會市長施政報告與質詢議程，召開至晚上11點散會，議程時間過長，因此希望議員與官員準時開會、準時散會，避免市府與議會員工過勞。

高雄市議會強調，議會創會迄今，議事日程表定開會、散會時間未曾變動，這與維護議員質詢權益無關，至於「市長施政報告與質詢」2天議程，能容納多少議員發言？各黨團可再提出黨團協商進行討論。

高雄市議會指出，比較六都議程安排，「市長施政報告與質詢」議程進行2天，每位議員質詢15分鐘，並在第1天上午安排黨團質詢，比起台北市2個下午（合計1天時間），議程每人6分鐘質詢時間、新北市1天議程，每人質詢6分鐘、桃園市1天議程，每人10分鐘、台中市1天議程，每人5分鐘、台南市1天議程，高雄市議員質詢市長的時間最為充分。

市議會指出，另在議員市政總質詢、部門業務質詢時間，高雄市議員質詢時間也多於其他六都，有關散會時間，高雄市議會表定為下午6時，非委員會議員質詢還能授權由召集人彈性調整，當日延後至多30分鐘，除台北市議會表定6時30分外，比其他議會分別表定5時30分及5時散會，高雄市議員問政權益也最受保障。

陸淑美強調，依照議事日程時間召開會議，如果有質詢不及的議員，還可利用市政總質詢期間質詢市長，沒有影響議員質詢權益的問題。

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