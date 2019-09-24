高市議會表決6點準時下班 民進黨團轟韓：有必要這麼孬嗎？

2019-09-24 12:48

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市議會今天上午預備會議決定議程，藍綠議員吵成一團，國民黨最後強行表決通過市長施政報告與質詢、市長總質詢時間要6點「準時」下班，引發民進黨團強烈抗議，認為是「高雄市議會黑暗的一天」，議員也抨擊國民黨是為了護航韓國瑜，避免「草包」被考倒，並批「韓國瑜市長有必要這麼孬嗎？」

民進黨議員康裕成表示，國民黨團不敢記名表決，主席完全忽視民進黨提議的記名表決，國民黨敢主張卻不敢記名，她批國民黨才是兩套標準，過去質詢到9點、10點是誰？翻開議事紀錄非常清楚。

康裕成說，民進黨團反對準時下班，國民黨議事改變是為了護航韓國瑜，避免「草包」被考倒，這是她最憤怒的地方，每個議員的權益完全被剝奪，若9月26、27日讓每位議員登記，若準時6點下班，有22名議員無法上台質詢。

市議員鄭光峰也說，「這是高雄市議會黑暗的一天」，國民黨團用多數人暴凌高雄市民的權益，議員為民喉舌，是天經地義，也是民主的價值，國民黨卻強行表決，讓議員質詢只能到下午6點，完全忽略22名議員登記發言的權利。

市議員陳致中抨擊，國民黨團說9月26、27沒有質詢到，市政總質詢可以再問，但如何保證韓國瑜市長會來參加市政總質詢備詢，眾所皆知，韓國瑜早計畫好10月初開始請假，大家心知肚明，韓國瑜連這樣都不敢來備詢，「韓國瑜有必要這麼孬嗎？」「有必要成為國民黨團掩護的落跑懦夫嗎？」這樣又如何要大家投他一票。

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