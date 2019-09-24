斷交逐無感？ 53％民眾不擔心邦交國流失

2019-09-24 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國在國際上頻頻強壓我國，上週接連有2個邦交國宣布與我國斷交，使得我國僅剩下15個邦交國。對此，財團法人台灣民意基金會今（24）日公布最新民調，顯示有53%的民眾不擔心邦交國持續流失，反之則有43%的民眾感到憂心。

根據台灣民意基金會在9月18、19日進行全國性民調，結果指出，對於我國友邦持續流失，有20.2%非常擔心、22.6%有點擔心、24.8%不太擔心、28.1%一點也不擔心，另有4.3%沒意見、不知道或拒答。換言之，在台灣20歲以上的成年人中，有52.9%的民眾不擔心邦交國持續流失、42.8%則擔心邦交國流失問題。

可以特別注意的是，在與2017年6月與巴拿馬斷交相比，這次與索羅門斷交，會擔心邦交國減少的人下降了3.8%，不擔心的人增加了5.3%。顯示台灣人對於斷交事件重複發生，已經逐漸習慣，且有愈來愈多的民眾對此無動於衷或感到麻痺。

另外，在民族認同調查中，有高達72.1%的成年人認同自己是「台灣人」，僅有10.9%成年人認同自己是「中國人」，另有13.7%認同自己「既是台灣人也是中國人」。

這項調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，針對全國20歲以上年輕人，以全國住宅電話用戶作為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機抽樣有效樣本為1080人，抽樣誤差在95%信心水準下，正負2.98%。

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