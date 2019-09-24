2020大選近 陸委會：中共對台介選增加

2019-09-24 12:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會副主任委員邱垂正近日於美國舊金山參訪，他與媒體茶敘時強調，近日中國惡意奪我兩個邦交國索羅門群島、吉里巴斯，片面宣布暫停中國大陸觀光客來台自由行、中國大陸影片及人員參加金馬獎等緊縮兩岸交流措施，更企圖影響台灣大選，隨著台灣大選腳步，中共對台施壓介入選舉肯定只會增加。

邱垂正強調，今年初中共提出「習五條」後就極限施壓，步步進逼，逼迫台灣接受「一國兩制」，改變台海現狀，消滅中華民國，並企圖介入影響台灣大選。中華民國政府堅定捍衛國家主權和台灣自由民主，堅決反對「一國兩制」，盼國際社會與我僑胞支持政府兩岸政策，共同守護中華民國台灣。

邱垂正說，「習五條」後中共對台灣的極限施壓，包括持續擴大對台軍事、外交威嚇打壓和滲透分化，迫我接受「一國兩制」，企圖消滅中華民國，已嚴重破壞雙方正常交流往來，衝擊威脅台海和平穩定現狀。

邱垂正指出，今年一月中共提出「習五條」推進統一進程，倡議「一國兩制台灣方案」，廣邀台灣各界人士赴中國大陸進行所謂的「民主協商」，並重申不放棄武力犯台，已是中華人民共和國兼併中華民國正式宣告，中共片面且步步進逼的作為，已使兩岸關係陷入困境。

邱垂正強調，「民主」與「和平」是兩岸關係發展的關鍵詞，而在美參訪交流期間，美方各界普遍肯定與支持中華民國政府兩岸政策，但也同時憂慮中共對台進一步施壓滲透、破壞現狀與影響選舉。

邱垂正說，未來將結合國際友我力量，共同促進台海及區域和平穩定發展，呼籲中共務實面對中華民國客觀存在的事實，尊重台灣人民對民主價值與制度的堅持，停止對台惡意打壓，創造改善兩岸關係的契機。

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