修訂國安五法 陸委會：中國可能進行反制

2019-09-23 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會今（23）日公布第14次諮詢會議會議紀錄，部分委員指出台灣近期修訂「國安五法」，中方因此進行限制中客自由行、拉攏邦交國等攻擊，也有委員認為，總統大選即將到來，中國應該不會有針對性的反制作為，但當國安五法發揮作用後，中方可能會修訂《反分裂國家法》等法令做為反制。

陸委會日前針對「中國大陸對國安五法相關修法可能對策與作為」舉行第14次諮詢會議，今日公布會議紀錄，指出中國針對台灣近期修訂國安五法，採取限制中客來台自由行，並接連在邦交國與國際組織方面進行攻擊，同時提出惠台政策、增加民間交流，目的在於打擊國安五法的效果。

陸委會表示，也有部分委員認為，總統大選即將到來，為避免刺激民眾增加反感，中國應該不會有針對性的反制作為，因此無法確定中方近期作為與國安五法的關聯性，但是當國安五法發揮作用後，中方可能會修訂《反分裂國家法》等法令做為反制。陸委會也建議政府加強宣導國安五法及相關論述，避免被中方操作產生誤解。

國安五法包含國安五法包含《刑法部分條文修正案》及《國家機密保護法部分條文修正案》、《兩岸條例增訂第五條之三修正案》、《國家安全法部分條文修正案》，以及《兩岸條例部分條文修正案》，從今年5月至7月陸續修訂完成，修法內容包含終身禁止退休將官參加中國政治活動，以及限制涉及機密資訊的公務人員出境等法令，目的在於透過法治面確保台灣民主，維護國家主權。

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