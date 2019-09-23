《聯合報》民調56％討厭他 黃創夏：恭喜賀喜韓國瑜

2019-09-23 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕今有媒體公布民調，若總統蔡英文對上國民黨總統參選人韓國瑜，蔡英文獲得45％支持度，韓國則是33％，差距達12個百分點；民調也指出，有56％的選民不喜歡韓國瑜。對此，資深媒體人黃創夏諷刺，「恭喜韓國瑜，賀喜韓國瑜，再度領先蔡英文了」。

《聯合報》今天公布最新民調，在藍綠對決情況下，蔡英文與韓國瑜支持度並未因鴻海創辦人郭台銘退選而有明顯改變，蔡以45％的支持度領先韓國瑜的33％，雙方差距達12％，另有22％的選民意向未定。

看好度方面，53％認為蔡英文可望順利連任，僅28％看好韓國瑜，20％無法判斷。另外，有37％選民喜歡蔡英文，44％不喜歡蔡，19％無意見；另外，有31％的選民喜歡韓國瑜，但有高達56％的人不喜歡韓國瑜，13％無意見。

對此，近期屢次在臉書提倡「非韓家園」理念、數度發文諷刺韓國瑜言行舉止的黃創夏，今天在臉書表示，《聯合報系》的民調中，都有「56％」討厭韓國瑜，大勝蔡英文，「恭喜韓國瑜，賀喜韓國瑜，再度領先蔡英文了」。

黃創夏昨也在臉書正式表態，關於2020年大選的立委票與政黨票，「我絕對不會投國民黨」！

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