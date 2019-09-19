呂秀蓮、黃國昌要參選？ 李忠憲：都在支持韓國瑜

2019-09-19 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選除了藍綠對決，前副總統呂秀蓮也代表喜樂島聯盟參選總統，昨還傳出時代力量黨中央有意徵召立委黃國昌參選總統，並盼促成台北市長柯文哲與黃國昌組成「柯昌配」。對此，資安專家、成大教授李忠憲認為，不論呂秀蓮或黃國昌用什麼理由出來參選總統，「都是在支持韓國瑜」！

李忠憲在臉書表示，他認為，國民黨總統參選人韓國瑜代表的就是中國共產黨和一個兩制，支持韓就是台灣的敵人，這是政治問題，而且邏輯相當明顯而簡單！

「至於我是不是綠營1450？」李忠憲提到，內政部預計明年10月起全面換發新式晶片身分證（New eID），他到現在都還在砲打這項政策，因此要質疑他的人自己去判斷！

呂秀蓮代表喜樂島聯盟參選總統，雖然被前總統陳水扁直指參選「天命已過」，但她今（19日）上午至松山奉天宮參拜向玉皇大帝稟告「我有沒有天命」，並表示「當選總統將宣布台灣是宗教王國！」

時代力量昨晚（18日）表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一，黃則回覆「毫無所悉」後；但有媒體報導，傳出時力將組成「柯昌配」，時力今（19日）再度澄清，指柯文哲一直以來主張「兩岸一家親」、保持與中國之間曖昧不清的關係，時代力量完全無法接受，也完全踩過時代力量堅持主權的底線。

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