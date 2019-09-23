藍綠對決或4人參戰？媒體民調：蔡英文均勝韓國瑜

2019-09-23 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選接近，鴻海創辦人郭台銘宣布不參加連署競選總統，使總統選舉可能成為藍綠對決局面，今有媒體公布民調，若總統蔡英文對上國民黨提民的韓國瑜，蔡獲得45％支持度，韓則是33％，兩人差距達12個百分點；另外，若前副總統呂秀蓮和時代力量立委黃國昌參戰，蔡仍領先韓8個百分點。

《聯合報》報導，在民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜藍綠對決情況下，雙方支持度並未因郭台銘退選而有明顯改變，蔡的支持度達45％，韓33％，22％選民意向未定。

看好度方面，53％認為蔡英文可望順利連任，僅28％看好韓國瑜，20％無法判斷。

其中以政黨傾向來看，蔡獲得92％民進黨支持者力挺，韓則獲75％國民黨支持者支持。

此外，蔡英文在40歲以下年輕選民中，以59％支持度領先韓國瑜的25％；40到59歲選民中，38％支持蔡，40％支持韓；在60歲以上選民中，蔡獲38％，韓拿34％。

報導也指出，若喜樂島聯盟推薦呂秀蓮、時代力量黃國昌等第三勢力參戰，蔡英文仍以39％領先，韓國瑜獲31％，黃國昌7％，呂秀蓮5％，另有19％選民都不支持或未決定。

報導提到，此民調由聯合報系民意調查中心於9月19到21日晚間，住宅電話和手機訪問1157名成年民眾，另264人拒訪；在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.9個百分點內。

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