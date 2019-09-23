外交很重要 韓國瑜嗆：再斷交一個「外交部長下台」

2019-09-23 22:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕上週有2國與中華民國斷交。國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今晚在臉書直播中說，民進黨把所有斷交原因都推到一國兩制，推卸責任，非常令人擔憂，如果再斷一個邦交國，外交部長一定要下台。

韓國瑜表示，一周內與兩個國家斷交，這對國人的心理影響很大，總統三大職權兩岸、外交、國防，事實上蔡英文上任後斷了七國，建交卻一個都沒有。

韓國瑜說，可是「蔡英文把斷交原因推到因為不承認一國兩制，他想問馬英九執政八年、有接受一國兩制嗎？陳水扁總統執政八年有接受一國兩制？現在執政三年半有接受一國兩制嗎？未來有可能接受一國兩制嗎？既然不可能接受一國兩制，斷交跟一國兩制有什麼關係？當然沒關係」。

他認為，民進黨把所有斷交原因都推到一國兩制，是為了推卸責任，非常令人擔憂，他覺得，「外交對中華民國非常重要，邦交國越來越少，我們一定要珍惜每一個現有外交關係，如果再斷一個邦交國，外交部長一定要下台」，而且蔡英文總統一定要拿出作為跟方法，不能讓我們的邦交國一個又一個斷掉，這個影響實在是非常重大。

他呼籲民進黨政府，不要動不動怪一國兩制頭上，應面對問題、如何解決外交困境，他也質疑弄了一個新南向，但都走不通，然後兩岸關係急劇冷凍，「我們自己對外關係寸步難行」，所有國際組織無法參加。

他質疑，「蔡英文說最能夠保護中華民國主權，請問她保護了什麼」？韓國瑜覺得，做什麼事情將心比心，只要對外、兩千三百萬同胞都是一樣，一定會團結一致對外，但是不要把一些自己遇到的挫折、困難，去歸咎於其他事情上，忽略問題的本質。

韓國瑜臉書直播影片（一）：

韓國瑜臉書直播影片（二）：

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